Hans Kraay vraagt Maurice Steijn: 'Ben je opgelucht door vertrek Mislintat?'

Maurice Steijn heeft de afgelopen weken bij Ajax als ‘super hectisch’ ervaren. De sportieve en bestuurlijke crisis liet de trainer niet onberoerd, maar zijn voornaamste focus ligt nu op de hervatting van De Klassieker tegen Feyenoord.

“Het is al een aantal weken heel hectisch, maar de afgelopen weken waren extreem”, vertelt Steijn vlak voor de hervatting aan ESPN. “Zondag en maandag met name. Het was veel managen, maar uiteindelijk hebben we dalijk die wedstrijd en dat is voor mij nu het belangrijkste.”

Van Hans Kraay junior krijgt Steijn de vraag of hij opgelucht is door het vertrek van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, met wie hij geen geweldige relatie had. “Ik heb natuurlijk ook besloten om daar niks over te zeggen, dat zul je ook begrijpen. Ik hoop alleen dat de rust terugkeert bij Ajax. Ik had met de rvc helemaal geen contact, maar alles wat bijdraagt aan rust rondom de club, is belangrijk. Rust van bovenaf werkt ook door in het elftal.”

Ajax had woensdag liever tegen FC Volendam gespeeld dan tegen Feyenoord, maar het duel met Volendam werd verzet vanwege de hervatting van De Klassieker. “Met alle respect is de kans dat je van Volendam wint natuurlijk groter dan dat je van Feyenoord wint met een 0-3 achterstand. Dat was voor ons wel een mooie opsteker geweest, als we tegen Volendam een lekkere wedstrijd hadden gespeeld, maar er is anders besloten. Dan moet je schakelen.”

“We hebben wel een plan gemaakt om te proberen de wedstrijd om te draaien”, zegt Steijn, die daarmee doelt op het wegpoetsen van de 0-3 achterstand in 35 minuten tijd. “Maar dat doe je realistisch. Als het niet lukt en je krijgt snel een doelpunt tegen, moet je zorgen dat je de rijen gesloten houdt, dat lijkt met duidelijk.”