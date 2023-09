Heerenveen-spelers schelden elkaar de huid vol: 'Pelle, hou je bek eens joh!'

Ajax stelt zwaar teleur, Vitesse heeft het moeilijk en ook de spelers van sc Heerenveen maken er een potje van. De club uit Friesland haalde weliswaar zes punten uit de eerste twee competitieduels, maar ging vervolgens vier keer onderuit. Afgelopen zaterdag leed sc Heerenveen op eigen veld nog een pijnlijke nederlaag tegen Excelsior (0-3). Het duel met FC Twente van komende zondag móét gewonnen worden. Op de training in de aanloop naar de trip naar Enschede was de spanning om te snijden.

Sc Heerenveen eindigde in het afgelopen seizoen op de achtste plaats en verzekerde zich daarmee van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. In de halve finale ging het echter al mis tegen FC Twente. De Friezen zijn er alles aan gelegen dit seizoen opnieuw in de top acht te eindigen, maar dan zullen ze snel een stuk beter moeten gaan voetballen dan in de afgelopen wedstrijden. Na de overwinningen op RKC Waalwijk en FC Utrecht verloor de ploeg van trainer Kees van Wonderen van Sparta Rotterdam (1-3), Go Ahead Eagles (3-2), Feyenoord (6-1) én Excelsior (0-3).

In de aanloop naar het treffen met FC Twente is de sfeer dan ook niet opperbest. Dat komt tot uiting op de beelden die ESPN donderdagavond heeft gedeeld van de training. Vooral Luuk Brouwers en Pelle van Amersfoort konden elkaar even niet uitstaan. De eerstgenoemde scoorde, maar er werd vervolgens druk geappelleerd voor buitenspel. Brouwers kon zijn frustraties niet onder bedwang houden en richtte zich tot Van Amersfoort, die zijn 'bek' moest houden. Zo ging het vervolgens nog even door. Ook Van Wonderen stak zijn frustraties niet onder stoelen of banken. De trainer uitte zijn ongenoegen toen Denzel Hall bleef liggen na een overtreding.