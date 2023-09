'Hele hoge kringen' binnen Ajax: 'Hij wilde Peter Bosz op de valreep toch terughalen als trainer'

Edwin van der Sar heeft geprobeerd om Peter Bosz terug naar Ajax te halen. Op het allerlaatste moment wilde de algemeen directeur over zijn eigen schaduw heenstappen en toestemming geven voor de komst van de oefenmeester, die uiteindelijk naar PSV ging. Volgens Valentijn Driessen koos Sven Mislintat uiteindelijk zelfstandig voor Maurice Steijn.

Dat doet Driessen uit de doeken in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. Van der Sar ging lang voor de mogelijke komst van Bosz liggen, vanwege het pikante verleden tussen de beide heren. Uiteindelijk ging Van der Sar overstag, maar Mislintat was uiteindelijk al doorgeschakeld naar Maurice Steijn'. Dat verhaal heeft Driessen bevestigd gekregen van bronnen uit ‘hele hoge kringen’ binnen Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Van der Sar vond het onbegrijpelijk dat Bosz de club in de steek heeft gelaten”, vertelde Driessen over de eerste periode van Bosz bij Ajax, die na een jaar alweer ten einde kwam. “Uiteindelijk was Van der Sar toch bereid om over zijn schaduw heen te stappen en zei hij: ‘We gaan voor Peter Bosz.’” Maar Mislintat legde het advies van Van der Sar, die even daarna besloot om op te stappen, naast zich neer en wilde Steijn hebben.

Van der Sar kreeg ook de Raad van Commissarissen niet meer met zich mee om alsnog Bosz binnen te halen. Deze hele soap speelde zich af op het moment dat John Heitinga nog hoofdtrainer was en naar buiten toe werd gedaan alsof hij nog altijd de eerste keuze was van Mislintat en consorten. Maar als Bosz was gekomen, dan wilde Heitinga wel aanblijven als assistent-coach, zo wordt gemeld in de podcast.