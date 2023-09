Hélène Hendriks keihard: 'Er is karaktermoord gepleegd op hem'

Hélène Hendriks vindt dat er karaktermoord is gepleegd op NAC Breda-trainer Peter Hyballa. De presentatrice stelt dat de club ook in de spiegel moet kijken na het ontslag van de oefenmeester. Daarbij kijkt ze niet alleen naar de rol van de Duitser, maar ook naar de invloed van Ton Lokhoff, technisch directeur Peter Maas en de rest van NAC Breda. Zeker omdat hij voor de tweede keer aangesteld werd.

“Ze hebben willens en wetens voor Hyballa gekozen. Voor de tweede keer. Je weet precies wat je in huis haalt. Het is een bepaalde karaktereigenschap, maar dan ga je toch nog verlengen”, begint Hendriks aan haar relaas in de uitzending van Vandaag Inside, waar ze als NAC-fans gevraagd werd naar de situatie bij haar club.

“En dan zeg je vervolgens: ‘het was een langdurig traject en uiteindelijk was er een onveilige werksfeer. Dan vind ik een dooddoener, daar kun je alles achter scharen. En dan pleeg je ook karaktermoord op hem”, vindt de kritische Hendriks. “Daarmee zeg ik niet dat de dingen niet zijn gebeurd. Dat weet ik niet. Alleen je moet wel man en paard noemen.”

Daardoor viel een interview met Ton Lokhoff niet helemaal goed bij Hendriks, die om zijn woorden moest lachen. “Ik mag Ton heel graag, maar als hij heel zegt: ‘Ik heb heel goed gewerkt met Peter Hyballa en zag dit niet aankomen.’”

Dat gelooft Hendriks in elk geval niet. “Hij doet alsof hij in een concern zit met duizend man. Maar je hebt een algemeen directeur. Een technisch directeur. Ton Lokhoff, trainer geweest van NAC. Teammanager John Karelse, trainer geweest van NAC. En Pierre van Hooijdonk in de Raad van Commissarissen. Die hebben super korte lijnen. Die weten wel van de hoed en de rand. Dus ga dan niet vertellen dat het een verrassing was: dat is complete onzin.”

Ook moet NAC Breda naar zichzelf kijken, gezien het grote aantal trainers dat de revue gepasseerd heeft in de laatste jaren. Daardoor is Hendriks ook kritisch op de rol van technisch directeur Maas.