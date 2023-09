Het laatste Champions League-seizoen in zijn oude vorm - dit alles zal veranderen vanaf 2024

De Champions League, de meest prestigieuze voetbalcompetitie van Europa, zal vanaf het seizoen 2024/25 een radicale verandering ondergaan. Tot de hervorming werd besloten in het voorjaar van 2021 nadat twaalf clubs de inmiddels opgeheven Super League wilden oprichten. De belangrijkste motivatie achter de veranderingen die gepaard gaan met de hervorming is het verhogen van de inkomsten. De geplande transformatie belooft het voetballandschap in Europa fundamenteel te veranderen en roept veel vragen op over de toekomst van de competitie. Daarom is het de moeite waard om de geplande veranderingen en hun mogelijke impact op het Europese voetbal nader te bekijken.

Dat het Europese voetbal steeds commerciëler wordt, is niet echt nieuw voor fans. De professionele sport is altijd op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. In de afgelopen jaren hebben steeds meer gokaanbieders hun weg gevonden naar het voetbal - als machtige investeerders. Geen wonder, want de sector doet het momenteel erg goed. Vooral online casino gokken is de laatste tijd steeds populairder geworden.Net als bij gokken draait het bij de geplande veranderingen voor het Champions League-seizoen 2024/25 allemaal om financiële winst. Maar dit plan gaat gepaard met een significante verandering in de vorm van de oude vertrouwde competitie.

Het laatste seizoen in normaliteit: Champions League vóór de hervorming

De UEFA Champions League, die voetbalfans over de hele wereld heeft gefascineerd sinds de start in 1992, begon de laatste decennia in de vorm van het seizoen 2003/2004, met 32 teams die in acht groepen streden om zich te kwalificeren voor de ronde van 16. Dit klassieke competitieschema leidde tot vele onvergetelijke momenten. Dit klassieke wedstrijdkader leidde tot talloze onvergetelijke momenten en intense duels.

Maar vanaf het seizoen 2024/25 wordt een ingrijpende verandering ingeluid. De UEFA plant een hervorming waarbij de huidige groepsfase wordt vervangen door een nieuw formaat met meer teams en meer wedstrijden. Deze stap moet de Champions League nog spannender en aantrekkelijker maken en een belangrijke mijlpaal vormen in de geschiedenis van het Europese voetbal.

De nieuwe opzet van de Europese eredivisie

De aankomende hervormingen in de UEFA Champions League zijn allesbehalve klein. De modus van de vorige groepsfase wordt volledig herzien. In plaats van 32 teams die tot nu toe streden voor een plek in de ronde van 16, zullen er nu 36 teams meedoen vanaf het seizoen 2024/25. Maar de verwachting dat dit zal leiden tot een verdeling in negen groepen van elk vier teams zal niet uitkomen. In plaats daarvan zal er slechts één groep zijn die alle deelnemende teams bevat.

In deze nieuw gecreëerde competitie zullen de teams het tegen elkaar opnemen. Elk team speelt acht wedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders in de voorronde, waarvan vier thuis en vier uit. De loting voor de tegenstanders wordt vooraf gedaan uit vier verschillende potten om ervoor te zorgen dat de groepsloting evenwichtig is.

Aan het einde van de voorronde kwalificeren de beste acht teams van deze competitie met 36 teams zich rechtstreeks voor de ronde van 16. Voor de teams die op de 9e tot en met 24e plaats staan, wordt een nieuw geïntroduceerde play-off ronde gehouden, waarin om de resterende acht plaatsen in de ronde van 16 wordt gestreden in back-to-back wedstrijden. Vanaf dit punt gaat de competitie op de gebruikelijke manier over in de knock-outfase en gaat het verder op weg naar de spannende finale.

Waarom wordt de oude vertrouwde opzet van de Champions League veranderd?

De UEFA Champions League is altijd beschouwd als de meest winstgevende Europese voetbalcompetitie. De afgelopen jaren is dit prestigieuze evenement echter steeds meer onder druk komen te staan - vooral door de inspanningen van een aantal van de rijkste clubs uit Europa om een Super League op te richten. De UEFA stond daarom voor de uitdaging om haar eigen inkomsten te verhogen om concurrerend te blijven.

Vanaf het seizoen 2024/25 zal de nieuwe competitie in totaal 203 wedstrijden per seizoen omvatten - in vergelijking met de vorige 125 wedstrijden. Het grotere aantal wedstrijden belooft hogere inkomsten door betere televisiecontracten, meer interesse van sponsors en een hogere kaartverkoop. Zowel de UEFA als de deelnemende clubs zullen naar verwachting profiteren van de extra inkomsten.

Een andere drijvende factor voor het herontwerp van de modus was het ervaren gebrek aan spanning in de groepsfase - vooral tegen het einde. Vaak waren de meeste beslissingen al na vier of vijf wedstrijddagen genomen, waardoor de resterende wedstrijden weinig sportieve waarde of spanning boden. De nieuwe tabelindeling is ontworpen om dit probleem aan te pakken. Ondanks de verwachte dominantie van de topteams uit Engeland, Spanje, Italië en Duitsland als gevolg van de plaatsing, is het doel om een grotere sportieve betekenis voor alle voorrondewedstrijden te bereiken.

Bovenal belooft de hervorming meer wedstrijden, wat vooral zal leiden tot meer inkomsten uit televisierechten, kaartverkoop en sponsoring. In de toekomst zullen de deelnemers aan de UEFA Champions League minstens twee wedstrijden meer spelen dan voorheen, wat een welkome financiële injectie betekent voor de UEFA en de betrokken clubs.

Kritiek op de hervorming van de eredivisie

Tegelijkertijd zijn er vooral zorgen over de toenemende belasting van de teams. Een aantal coaches had al kritiek op het hoge aantal wedstrijden voordat de nieuwe plannen werden aangekondigd. Het steeds drukkere wedstrijdprogramma en de extra eisen die aan sporters worden gesteld, zijn serieuze zorgen die alle Europese topcompetities bezighouden.

Daarnaast is er kritiek op de selectie van de vier extra teams die vanaf 2024 deelnemen aan de UEFA Champions League. De UEFA was oorspronkelijk van plan om een vijfjaarlijkse ranglijst van clubs op te stellen en de twee beste clubs die zich niet kwalificeerden uit te nodigen. Na aanhoudende kritiek heeft het bestuursorgaan van het Europese voetbal nu besloten om twee startplaatsen toe te kennen aan de landen waarvan de teams het best presteerden in het laatste Europacupseizoen. De overgebleven vrije plaats gaat naar het derde team in de competitie op de vijfde plaats in de vijfjaarlijkse ranglijst van de UEFA.

Daarnaast wordt het Champions Path uitgebreid van vier naar vijf CL-deelnemers, waarbij teams die zich niet rechtstreeks kwalificeren voor de UEFA Champions League via play-offs de groepsfase kunnen bereiken. Ondanks veel kritiek hoopt de UEFA met de hervorming de aantrekkingskracht en sportieve waarde van de UEFA Champions League te vergroten, terwijl er natuurlijk vooral financiële belangen worden nagestreefd.