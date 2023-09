Hugo Borst kritisch op FC Twente: 'Ze hadden er alles aan moeten doen om dit te voorkomen'

FC Twente maakte zondagmiddag weliswaar indruk met de manier waarop Ajax naar een 3-1 nederlaag werd gespeeld, maar na afloop van het treffen in de Grolsch Veste ging het al snel over een incident buiten het stadion. RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing schreef op X dat Brian Brobbey racistisch was bejegend door een ‘supporter’ van de thuisploeg. FC Twente greep weliswaar meteen in, maar volgens Hugo Borst had de club meer moeten doen om het voorval te voorkomen.

De ontmoeting tussen FC Twente en Ajax in speelronde 5 van de Eredivisie was nog maar net afgelopen of Van Wissing plaatste op X, voorheen Twitter, het vreselijke bericht dat Brobbey door een FC Twente-aanhanger was uitgemaakt voor ‘kankeraap’. FC Twente greep meteen in: de vermoedelijke dader werd snel geïdentificeerd en een stadionverbod uitgedeeld. Ajax doet bovendien aangifte. “Wat pas echt zorgwekkend is, wat echt zwaar weegt, is wat er na afloop van FC Twente - Ajax gebeurde”, schrijft Borst in zijn column bij het Algemeen Dagblad.

Het voorval doet denken aan wat er gebeurde na de krachtmeting tussen FC Twente en Ajax op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen. Brobbey werd toen ook al ernstig beledigd door een aanhanger van de club uit Enschede. Steven Berghuis nam het op voor zijn ploeggenoot en deelde de dader een klap uit. “Holbewoner uit de regio Twente scheldt een getalenteerd mens uit voor ‘kankeraap’. Onvoorstelbaar. Het gebeurde vorig seizoen exact zo!”, is Borst vol verbazing. “Zelfde wedstrijd. Andere holbewoner. Zelfde mens. Brian Brobbey. Vorig jaar sprong collega Berghuis in de bres voor Brobbey en gaf de holbewoner klappen.”

Technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente was er zondagmiddag als de kippen bij om zich te verontschuldigen tegenover Brobbey. “FC Twente heeft nu kordaat opgetreden, wordt gezegd. Technisch directeur Bruggink heeft in de Ajax-bus excuses gemaakt, de holbewoner heeft een stadionverbod gekregen van de club”, schrijft Borst, die desondanks kritisch is. “FC Twente had er natuurlijk alles aan moeten doen om te voorkomen dat de holbewoner zo dichtbij kon komen. Ajax heeft aangifte gedaan bij de politie. Benieuwd wat dat strafrechtelijk voor gevolgen heeft. Ik vermoed drie dagen taakstraf in plaats van onvoorwaardelijk een maand de bak in en 10.000 euro boete. De holbewoner treffen we vast huilend en berouw fakend in de rechtbank aan.”