Hugo Borst verbaast zich over houding Sven Mislintat en doet bizarre voorspelling over toekomst Ajax

Hugo Borst is totaal niet te spreken over de houding van Sven Mislintat tijdens de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax. De directeur voetbalzaken van de club uit Amsterdam haalde in de afgelopen transferwindow de ene na de andere nieuwe speler naar de hoofdstad, maar zag het elftal van trainer Maurice Steijn in Enschede tegen een kansloze nederlaag aanlopen. Borst is desondanks verbaasd over de manier waarop Mislintat er zondagmiddag bij zat.

Ajax moest zich in Enschede niet enkel revancheren voor de nederlaag tegen FC Twente op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen, maar ook voor de teleurstellende resultaten in de eerste wedstrijden van dit seizoen. De Amsterdammers kwamen op bezoek bij Excelsior en Fortuna Sittard niet verder dan een gelijkspel en verloren van Ludogorets in de play-offs voor de Europa League. In de uitwedstrijd tegen FC Twente had de ommekeer moeten volgen, maar het ging pijnlijk mis voor Steijn en consorten. Er was nog geen kwartier gespeeld in de Grolsch Veste of de thuisploeg genoot al een 2-0 voorsprong.

Het chagrijn nam toe bij Ajax en ook op de tribune bij Mislintat. ESPN bracht een shot in beeld waarop Mislintat in elkaar gezakt op zijn stoel zat. Borst wist niet wat hij zag. “Nu liet de welbespraakte Sven Mislintat zich van zijn slechtste kant zien. Onderuitgezakter kun je niet op de voetbaltribune zitten. Die lichaamstaal past een directeur van Ajax niet”, schrijft Borst in zijn column bij het Algemeen Dagblad. “Ja, ik begrijp de verslagenheid wel. Ajax opende hopeloos in Enschede. Los zand. Maar het was, is, wel zijn los zand.” Mislintat maakte al de nodige tongen los met zijn verrichtingen op de transfermarkt. Dat is er na de wanvertoning van Ajax in Enschede niet minder op geworden.

“De duurste aankoop van allemaal, Josip Sutalo, speelde heel slecht”, zag Borst. “Hij stond zogezegd steeds niet goed. Eén keer letterlijk. Want de centrale verdediger gleed uit (1-0). Hij passte ook niet goed. Gelukkig hebben we de officiële statistieken. Sutalo won in negentig minuten één duel. En dat voor 21 miljoen.” Pijnlijke cijfers voor Sutalo, maar Borst zag - op Brian Brobbey na - geen enkele Ajacied een goed niveau halen. “De voetbalkenner heeft gezien dat die jongen (Sutalo, red.) heus beter kan. De international van Kroatië kan echt wel een potje verdedigen. Maar de man is de weg kwijtgeraakt in het doolhof. Alle spelers zijn het kwijt. Op Brobbey na. Hij probeerde aanspeelbaar te zijn voor zijn zoekende ploeggenoten. Hij schermde de bal goed af. Hij werkte hard. En Brobbey scoorde.”

Donderdag komt Olympique Marseille naar de Johan Cruijff ArenA en Borst verwacht veel lege plekken. “Ajax-mensen houden van succes, zijn gewend aan winnen. Wat ze nu zien. Wildvreemden.” Borst schrijft desondanks dat de Ajax-fans niet moeten wanhopen, want hij denkt dat volgend jaar alles anders is. Niet alleen is Mislintat dan de laan uit gestuurd door de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes. Ook een groot aantal spelers is van de hand gedaan. “Rensch, Akpom, Taylor, Forbs, Mikautadze, Salah-Eddine, Medic, Avila, Tahirovic, Ramaj en Mannsverk. En misschien nog negen man. Misschien Bergwijn ook wel. In elk geval hangt de band niet meer om zijn arm.”