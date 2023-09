Idrissi keert niet terug bij Feyenoord: vader van Giménez helpt aanvaller aan nieuwe club buiten Europa

Oussama Idrissi maakte vorig jaar op huurbasis de overstap naar Feyenoord en werd in Rotterdam voor de tweede keer kampioen van Nederland. Een langer verblijf in De Kuip leek in de maak, zeker na zijn vertrek bij Sevilla. De Marokkaans international laat het Europese continent echter achter zich en verkast naar Pachuca. Dat meldt het Algemeen Dagblad althans. Volgens de krant heeft de vader van Santiago Giménez een belangrijke rol gespeeld in de keuze van Idrissi voor de club uit Mexico.

Heel even leken Feyenoord en Idrissi hun samenwerking te verlengen. De vleugelspeler meldde zich nog niet zo lang geleden op het trainingsveld in Rotterdam, nadat hij zijn contact bij Sevilla had laten ontbinden. De regerend kampioen van Nederland was op dat moment nog op zoek naar versterking voor de flanken, al was het al lang en breed duidelijk dat Luka Ivanusec de belangrijkste gegadigde was om de voorhoede van nieuwe impulsen te voorzien. De Kroaat kwam uiteindelijk over van Dinamo Zagreb en Feyenoord haalde ook nog Ondrej Lingr binnen.

Artikel gaat verder onder video

De komst van Idrissi, die vorig jaar op huurbasis actief was in Rotterdam-Zuid, bleek dus overbodig. Voor de Marokkaans international bleef zijn rentree bij Feyenoord tot het op peil houden van zijn conditie. Idrissi heeft in Mexico dus een nieuwe club gevonden. Volgens het Algemeen Dagblad heeft hij bij Pachuca zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen. Nadat een hereniging met Feyenoord er niet in bleek te zitten, tipte de vader van Giménez de Mexicaanse club. “Pachuca handelde vervolgens snel en haalde de linkerspits transfervrij binnen”, leest het.

Idrissi kwam in het afgelopen seizoen 38 keer in actie voor Feyenoord. Hij scoorde zeven keer en verzorgde acht assists. Idrissi droeg in de Eredivisie ook het shirt van FC Groningen, AZ en Ajax. Met Ajax werd hij in het seizoen 2020/2021, als huurling van Sevilla, kampioen van Nederland. In dienst van Feyenoord veroverde hij dus opnieuw de landstitel.