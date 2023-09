Ierse fan jaagt Fransen op de kast en toont zeer gevoelig shirt in het Parc des Princes

De dag van de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk ligt weliswaar nog maar een paar maanden achter ons, maar het voelt inmiddels als een eeuwigheid geleden. In Argentinië wordt men het liefst elke dag nog herinnerd aan de afloop. Lionel Messi en consorten pakten, ondanks het feit dat ze diep in de tweede helft een 2-0 voorsprong uit handen gaven, na strafschoppen de wereldbeker. Voor de Fransen werd het een wedstrijd om snel te vergeten. Een Ierse fan bracht de slechte herinneringen donderdagavond echter weer naar boven in Parijs.

Frankrijk kroonde zich in 2018 voor de tweede keer in de historie tot de beste van de wereld. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps was afgelopen winter in Qatar hard op weg om dat kunststukje te halen. De Fransen eindigden bovenaan in hun groep en waren in de knock-outfase te sterk voor achtereenvolgend Polen, Engeland en Marokko. De finale ging rampzalig van start voor Les Bleus, die na 45 minuten al tegen een 2-0 achterstand aan keken. Frankrijk speelde ook in de tweede helft lang een kansloze finale, maar dwong dankzij twee treffers van Kylian Mbappé tóch een verlenging af.

Daarin kwamen beide landen tot scoren, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De Argentijnen, die in de kwartfinale Nederland al vanaf elf meter uit het toernooi knikkerden, namen de pingels beter dan de Fransen en mochten zodoende voor de derde keer in de geschiedenis de wereldbeker in ontvangst nemen. Messi had daarmee eindelijk te pakken waar hij al die tijd van droomde. De wereldster meldde zich na het WK vol goede moed bij Paris Saint-Germain, niet wetende dat hij een paar maanden later opnieuw zou worden uitgefloten. Messi keerde PSG na afloop van het vorige seizoen de rug toe en speelt inmiddels bij Inter Miami in de Verenigde Staten.

Donderdagavond keerde Messi heel even terug in het Parc des Princes, de thuishaven van PSG. Niet in levenden lijve, maar in de vorm van een Argentijns shirt. Een Ierse fan, die de nationale ploeg was achterna gereisd voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Fransen, had een Argentijns shirt met nummer 10 en de naam van Messi achterop mee het uitvak in gesmokkeld. De Ier kon zijn geluk niet op. De Fransen lachten echter als laatst. Zij wonnen met 2-0 en zetten daarmee een volgende stap richting het EK. Laten we hopen dat de Ierse fan het shirt van Messi zondag niet meeneemt naar het treffen met Oranje…

