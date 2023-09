Lionel Messi maakt Louis van Gaal belachelijk na controversiële uitspraken over WK

Lionel Messi was in de nacht van donderdag op vrijdag andermaal de gevierde man bij Argentinië. De wereldster bezorgde zijn ploeg met een schitterende vrije trap een 1-0 zege op Ecuador én een goede start van de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Na afloop van het duel met Ecuador werd Messi geconfronteerd met de uitspraken van Louis van Gaal over de Argentijnse WK-winst. Hij wilde er niet al te veel woorden aan vuil maken.

Van Gaal baarde eerder deze week flink wat opzien met zijn controversiële uitspraken voor de camera van de NOS. Hij liet zich uit over de WK-winst van Argentinië en zei dat er sprake was van ‘vooropgezet spel’. Van Gaal wees op de manier hoe de Argentijnen aan hun doelpunten kwamen en het optreden van de scheidsrechters tegen de uiteindelijke wereldkampioen. Volgens de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal was het duidelijk dat Messi het WK moest winnen.

De uitspraken van de oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München werden opgepikt door de Argentijnse media en uitgebreid besproken op de landelijke televisie. Angel Di María reageerde op sociale media met een lachpoppetje, maar het was nog wachten op een reactie van Messi. Die kwam er afgelopen nacht na afloop van het WK-kwalificatieduel tussen Argentinië en Ecuador. De aanvoerder van de Argentijnse nationale ploeg wilde er niet al te veel woorden aan vuil maken, maar koos zijn woorden wel zorgvuldig uit. “Opmerkingen van mensen die nooit dicht bij het winnen van een WK zijn geweest, zijn niet relevant”, vertelde Messi voor de camera van TyC Sports.

Tussen Van Gaal en Messi lijkt het nooit meer goed te komen. De Argentijnse ster liet zich na afloop van de kwartfinale op het WK in Qatar ook al negatief uit over de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal zei in de aanloop naar het treffen - dat uiteindelijk door Argentinië na strafschoppen werd gewonnen - dat hij zich geen zorgen maakte over een eventuele strafschoppenreeks én dat hij tijdens het WK van 2014 in Brazilië al had laten zien hoe je Messi moet afstoppen. Die woorden waren extra motivatie voor Messi. De dribbelaar was met een assist én een benutte strafschop mede verantwoordelijk voor de uitschakeling van Oranje.