Is de magie van Mourinho uitgewerkt? Gazzetta komt met uiterst pijnlijke statistiek

Met slechts één schamel puntje uit de eerste drie wedstrijden is José Mourinho (60) bijzonder slecht begonnen aan zijn derde seizoen als trainer van AS Roma. De Italiaanse media speculeren dan ook al volop over een vroegtijdig vertrek van de Portugees die zichzelf ooit de weinig bescheiden bijnaam The Special One toedichtte. La Gazzetta dello Sport komt ondertussen met een pijnlijke statistiek voor Mourinho op de proppen.

De roze sportkrant vergeleek de resultaten die Mourinho met Roma kan overleggen met die van ál zijn voorgangers sinds de club in 1927 werd opgericht. Sinds Mourinho in 2021 aan de slag ging in Rome behaalde de club in 79 competitiewedstrijden 36 overwinningen, speelde de club negentien keer gelijk en werd 24 keer verloren. Daarmee verdiende de club 127 punten, oftewel gemiddeld 1,61 punt per wedstrijd.

Dat gemiddelde houdt in dat Mourinho op de ranglijst van meest succesvolle trainers in de clubhistorie slechts de dertiende plaats inneemt. Hij blijft ver van het gemiddelde van exact twee punten per wedstrijd van de nummer één: Luciano Spalletti. De huidige bondscoach van Italië - die vorig seizoen nog kampioen werd met Napoli - werkte in twee verschillende periodes bij Roma. Eerst stond hij van 2005 tot 2009 aan het roer bij de Giallorossi, om daarna tussen januari 2016 en mei 2017 een tweede dienstverband aan te gaan.

Spalletti blijft daarmee de nummer twee nipt voor; de Fransman Rudi Garcia (deze zomer toevalligerwijs als zijn opvolger aangesteld door datzelfde Napoli) kwam tot 1,99 punt per wedstrijd. Nummer drie, Claudio Ranieri, blijft steken op 1.93 punt. In de top-tien staan verder bekende namen als Fabio Capello en Sven-Goran Eriksson.