José Mourinho maakt huilgebaren richting Monza-trainer en krijgt directe rode kaart

José Mourinho boekte zondagmiddag een zeer belangrijke overwinning met AS Roma, maar haalde zelf het einde van de wedstrijd niet. De Portugese oefenmeester kreeg in de absolute slotfase van het duel een directe rode kaart, nadat hij gebaren maakte naar de trainer van AC Monza.

In de absolute slotfase van het duel tussen AS Roma en AC Monza, dat met tien man op een 1-0 achterstand stond in Rome, ontstond er wat onrust langs de zijlijn. De Italiaanse trainer Raffaele Palladino kreeg het aan de stok met Mourinho, die huilgebaren maakte richting de oefenmeester van de nummer elf van de Serie A. Vermoedelijk zag de scheidsrechter dit, want direct na dit moment werd Mourinho de rode kaart getoond door de arbiter. In de elfde minuut van de extra tijd moest de Portugese oefenmeester het veld verlaten.

Uiteindelijk won AS Roma het duel wél en dat was hard nodig, want de Romeinen kenden niet de beste start van het seizoen en stonden voorafgaand aan de aftrap zelfs onder AC Monza. Nu wacht in de competitie een duel tegen Internazionale, de oude club van Mourinho. Dat duel zal hij vermoedelijk vanaf de zijkant moeten bekijken.