Feyenoord-supporters vrezen massaal voor loting van de Europa League

Feyenoord heeft na de uitschakeling in de Champions League een beeld van welke tegenstanders het mogelijk kan treffen in de tussenronde van de Europa League. Supporters van de Rotterdammers vrezen dat de Stadionclub aan één specifieke tegenstander gekoppeld gaat worden: AS Roma.

Op basis van de huidige standen in de Europa League kan Feyenoord in de tussenronde van het toernooi Sporting Portugal, SC Freiburg, Brighton & Hove Albion, Rangers FC, Toulouse, Villarreal, Qarabag en AS Roma treffen. Aan laatstgenoemde club bewaren de supporters van Feyenoord slechte herrineringen. Vorig seizoen werden de Rotterdammers door de ploeg van José Mourinho uitgeschakeld in de Europa League en in het jaar daarvoor verloor Feyenoord de Conference League-finale van de Romeinen.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van de nummer twee van de Eredivisie zitten dan ook niet te wachten op een volgende ontmoeting met de Italiaanse topclub: "Ik ben ze helemaal zat, we komen nooit meer van ze af", schrijft een supporter van Feyenoord op X, terwijl een ander schrijft dat hij 'de bui al weer voelt hangen', waarmee hij doelt op een duel tegen AS Roma. Een andere supporter van Feyenoord geeft aan dat hij alles prima vindt voor de loting, behalve een weerzien met AS Roma.

Lees hier meer over de potentiële tegenstanders van Feyenoord