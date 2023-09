Jahanbakhsh steunt ongelukkige ploeggenoot: 'Dit soort momenten gaan er komen in zijn carrière'

liet zich dinsdagavond in de wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic van zijn goede kant. De aanvaller van de Rotterdammers was niet alleen maar belangrijk door de 2-0 voor zijn rekening te nemen. De routinier stond ook op om een ploeggenoot te ondersteunen.

Jahanbakhsh moest in De Kuip andermaal genoegen nemen met een plekje op de bank. De dertigjarige international van Iran koos er afgelopen zomer voor om in Rotterdam-Zuid voor zijn kans te gaan, maar moet op dit moment geduld hebben. Jahanbakhsh mocht in de 67e minuut invallen en maakte de verlossende 2-0 namens Feyenoord. Even daarvoor had hij ploeggenoot Igor Paixão, voor wie hij binnen de lijnen kwam, nog bemoedigend toegesproken. De Braziliaan miste namelijk een strafschop.

"Dat vind ik heel belangrijk", stelde Jahanbakhsh na de wedstrijd voor de camera van RTL7. "We hebben een jonge selectie, ik ben een van de oudsten. Dan moet ik soms even met de jonge jongens praten. Dit soort momenten gaan er komen in zijn carrière. Igor heeft een goede wedstrijd gespeeld. Natuurlijk wilde hij liever scoren net voordat hij gewisseld werd. Hij moet mentaal sterk zijn. We hebben hem nodig in de Champions League en de rest van het seizoen."