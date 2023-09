Jan Boskamp geniet van eerste spelersinterview na Arsenal - PSV

heeft een zelfkritisch interview gegeven na de 4-0 nederlaag van PSV tegen Arsenal. De rechtsback van PSV kon niet voorkomen dat zijn directe tegenstander Leandro Trossard wist te scoren en een assist leverde.

“Verdediger zijn is best moeilijk, als je vier goals tegen hebt gekregen”, beaamde Teze voor de camera van RTL7. “Mijn directe tegenstander heeft gescoord en volgens mij ook een assist gegeven. Ik denk dat ik te veel ruimte weggaf. Die één of twee meter die je niet dichtbij genoeg staat, is genoeg om een actie te maken. Dan hangt ie.”

Artikel gaat verder onder video

Het krachtsverschil was voor Teze geen schok. “We wisten wat ons te wachten stond: een goed voetballende ploeg. Dus geschrokken ben ik niet, nee. Hun kwaliteit, hun slimmigheidjes, dat zijn dingen die je in de Eredivisie niet ziet, en zij straffen dat meteen af. Ze hebben genoeg aan een of twee meter, ze zijn zo goed in de kleine ruimtes.”

Evenwel vindt Teze niet dat trainer Peter Bosz voor een verkeerde tactiek heeft gekozen. “Tegen wie we ook spelen, we moeten proberen om ons spel te spelen. Ook in het Emirates moeten we van onze eigen kwaliteiten uitgaan en proberen te voetballen, dan moeten we niet ineens lange ballen gaan spelen.”

Analist Jan Boskamp genoot van het interview met Teze. Hij kon de zelfkritiek van de verdediger erg waarderen. “Hij zegt wel dat hij niet goed gespeeld heeft. Dat vind ik gewoon klasse. Hij benoemt wat zijn tegenstander heeft kunnen doen. Als je dat weet, dan is dat een goed teken.”