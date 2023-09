Jan Boskamp heeft medelijden met Ajacieden: 'Weet als Feyenoorder precies hoe ze zich voelen'

Jan Boskamp (74) is dolgelukkig met de huidige prestaties van Feyenoord. Het clubicoon kijkt dan ook uit naar De Klassieker in Amsterdam die zondagmiddag op het programma staat, al vlakt hij Ajax op voorhand zeker nog niet uit.

In gesprek met het Algemeen Dagblad toont Boskamp zich meer dan tevreden met de serie die het elftal van Arne Slot de afgelopen weken neerzette. "Dit zijn geweldige tijden voor Feyenoord-supporters", wordt hij door de krant geciteerd. "Als je ziet hoe we de afgelopen weken spelen, de snelheid, positiewisselingen, combinaties… Dat heb ik echt een hele tijd niet gezien bij Feyenoord. Het is echt puur genieten. De eerste wedstrijden waren wat minder, maar nu loopt het weer als een trein", aldus Boskamp.

De regerend landskampioen begint zondag dan ook als favoriet aan het treffen in Amsterdam. Dat komt mede door de grote onrust bij de aartsrivaal. De sportieve successen blijven uit op het veld en directeur voetbalzaken Sven Mislintat is daarnaast behoorlijk onder vuur komen te liggen. Ten eerste vanwege de vele (onbekende) aankopen die hij afgelopen zomer deed, maar ten tweede en vooral omdat bij de transfer van Borna Sosa (en mogelijk meer) sprake lijkt te zijn geweest van belangenverstrengeling. Ajax heeft inmiddels besloten dat Mislintat voorlopig niet op de tribunes van de ArenA plaats zal nemen. Andere maatregelen hangen af van een onderzoek dat nog wel enkele weken in beslag lijkt te gaan nemen.

De problemen in Amsterdam gaan zelfs Feyenoord-icoon Boskamp aan het hart: "Ik kan er echt met m’n verstand niet bij dat ze alles in handen van die Duitse man leggen. Ik heb oprecht medelijden met de echte Ajacieden, die worden hier natuurlijk strontziek van. Ik als Feyenoorder weet precies hoe ze zich nu voelen, wij hebben dit jarenlang gehad", verwijst hij naar de magere jaren die zijn club beleefde voor de huidige successen aanvingen. "Het kan gewoon echt niet wat daar allemaal gebeurt", vervolgt Boskamp." Maar mijn Feyenoord-hart vindt dit natuurlijk minder vervelend. Zij mogen van mij best tweede worden, hoor. Achter ons, ja."