Jay Gorter walgt van zijn eigen uitspraak: ‘Ik haat het om te zeggen...’

“Zoals de trainer duidelijk heeft aangegeven, zijn we nog steeds een beetje zoekende”, legt Gorter uit. “We zijn keihard aan het werk om zo snel mogelijk een team te creëren dat goed op elkaar ingespeeld is, dat een bepaald systeem heeft waarin iedereen weet wat ze van elkaar kunnen verwachten. Ik haat het om te zeggen en ik houd er echt niet van, maar het heeft wel wat tijd nodig.”

Toch beseft Gorter dat Ajax die tijd eigenlijk niet heeft. Donderdag wacht de Europa League-wedstrijd tegen Olumpique Marseille en dan zal Ajax er moeten staan, weet hij. “Maar dat er werk aan de winkel is om dit team op de rit te krijgen, en er één team van te maken met alle nieuwe spelers, dat is wel duidelijk.”

Van een andere journalist krijgt Gorter vervolgens de vraag of Ajax ‘diep in de problemen’ zit. “‘Diep in de problemen’ vind ik overdreven. We hebben tijd nodig en moeten hard werken. Ik vind het nog te vroeg om te zeggen dat we diep in de problemen zitten. We moeten gaan presteren, dat is zeker waar.”