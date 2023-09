Jeroen Stekelenburg 'schrok' van interview na Ierland - Nederland

Wout Weghorst was zondagavond de gevierde man bij het Nederlands elftal. De spits van Hoffenheim begon in de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Ierland weliswaar op de bank, maar verscheen direct na de pauze binnen de lijnen en maakte niet veel later de winnende 1-2. Van enige blijdschap was tijdens zijn interview met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg echter weinig te zien. Stekelenburg heeft in de NOS Voetbalpodcast zijn mening gegeven over het gesprek met Weghorst.

De aanvaller leek afgelopen winter tijdens het WK in Qatar even de grote man van het Nederlands elftal te worden. In de kwartfinale tegen Argentinië voorkwam hij als invaller met twee treffers hoogstpersoonlijk dat Oranje binnen de reguliere speeltijd uitgeschakeld zou worden. Oranje moest na strafschoppen alsnog z’n meerdere erkennen in de uiteindelijke wereldkampioen, maar Weghorst had wel naam gemaakt voor zichzelf. Hij is desondanks nog altijd niet onomstreden in Oranje. Weghorst had afgelopen donderdag weliswaar een basisplaats tegen Griekenland, maar moest in Ierland genoegen nemen met een invalbeurt.

Hoewel Weghorst de winnende maakte, zat zijn reserverol hem niet lekker. Dat liet hij blijken tijdens het interview met Stekelenburg. De reacties van Weghorst op de vragen van de verslaggever leidden tot verbazing bij onder meer Rafael van der Vaart. Stekelenburg heeft in de NOS Voetbalpodcast zijn licht laten schijnen over het interview. “In dit geval leek het me logisch om de matchwinner uit te nodigen. Ook omdat hij donderdag had gescoord, deze week heel belangrijk is geweest voor het Nederlands elftal en er nogal wat met hem te bespreken viel. In de tweede helft keerde de wedstrijd natuurlijk helemaal. Dat schuurde een beetje. Het ging moeilijker dan ik had gedacht en ook had gehoopt.”

Stekelenburg had gehoopt dat Weghorst met een glimlach van oor tot oor zou plaatsnemen in de studio. “Want je gunt zo’n jongen op dat moment ook wel dat hij het viert, beleeft en dat iedereen een blije speler te zien krijgt. Maar dat ging dus een betere anders. Hij heeft het idee dat hij wordt ondergewaardeerd door ons (media, red.) en mij persoonlijk. Dat kan natuurlijk.” Daar schrok Stekelenburg wel even van. “Dit was écht het moment om die overwinning te vieren, zeker met hem. Natuurlijk wist ik op dat moment dat er ook wat kritische noten te kraken waren, want het was niet fantastisch. Maar dat was in het gesprek met Weghorst veel minder de insteek en bedoeling, omdat iedereen weet met hoeveel trots hij dat shirt draagt. Als hij dan in een week zó ontzettend belangrijk is geweest voor het Nederlands elftal door twee keer te scoren, dan hoop ik dat dat ook een beetje loskomt.”

De verslaggever denkt dat er twee dingen zijn die Weghorst dwarszitten. “Ten eerste dat hij het idee heeft dat het ons of mij er op dat moment om gaat om vooral iets los te krijgen over het feit dat hij niet in de basis stond. Het andere is wel wat structureler, want hij heeft gewoon het gevoel dat hij in Nederland wordt ondergewaardeerd. Een spits die niet in de lijn past van Cruijff, Van Basten, Bergkamp en in Nederland vaak over het hoofd wordt gezien. Dat is denk ik in grote lijnen wat hij meebracht naar de studio. Dat leidde tot, denk ik, voor veel mensen een niet zo’n prettig interview. Maar nogmaals: dit kan natuurlijk. Deze kant heeft Weghorst ook en die mag hij daar tonen”, aldus Stekelenburg.