Johan Derksen enthousiast: 'Hij is een godsgeschenk voor Ajax'

Johan Derksen is een groot voorstander van Michael van Praag als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax. De Amsterdammers maakten donderdag bekend dat ze met Van Praag én Leo van Wijk in gesprek zijn over een functie in de Raad van Commissarissen.

Pier Eringa werd nog maar een paar maanden geleden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar Ajax meldde woensdagmiddag dat hij in oktober aftreedt. Nog geen dag later kwam De Telegraaf met het nieuws dat Van Praag op het punt staat terug te keren in de Johan Cruijff ArenA. Van Praag was in het verleden al voorzitter van de club uit Amsterdam. Volgens Derksen doet Ajax er goed aan de bestuurder terug te halen. “Voor Ajax is hij een godsgeschenk. Ik heb die man zijn hele periode als voorzitter meegemaakt. Leo van Wijk ook. Het zijn twee hele goede bestuurders”, was Derksen donderdagavond lovend in Vandaag Inside.

Derksen was in de afgelopen maanden regelmatig kritisch op het huidige bestuur én de Raad van Commissarissen van Ajax. Volgens de televisiepersoonlijkheid hebben te weinig mensen met het ‘Ajax-DNA’ het voor het zeggen in Amsterdam. Daar komt volgens Derksen met de aanstaande rentree van Van Praag en Van Wijk verandering in. “Ze hebben het Ajax-DNA. Die Van Wijk was ook nog een redelijke voetballer in het tweede elftal, hing tegen het eerste aan. Maatschappelijk hebben ze het goed gedaan. Het zijn twee wijze mannen en voor hun leeftijd zijn ze nog hartstikke fit.”

Derksen bewaart veel goede herinneringen aan Van Praag. “Ik heb zelfs zijn vader nog meegemaakt, Jaap van Praag. Dat was een hele leuke man. Michael is ook een leuke man, maar hij kan niet zo goed tegen tegengas. Dan wordt hij een beetje opstandig. Jaap van Praag zei altijd tegen mij: je mag alles over me schrijven, maar niet mijn leeftijd.” Derksen zou Derksen echter niet zijn als hij niet één puntje van kritiek heeft. Ook Van Praag ontkomt er niet aan. “Hij heeft één foutje gemaakt. Hij heeft Eringa neergezet als een gigantisch goede voorzitter van de Raad van Commissarissen. Die heeft hij echt naar die stoel toegeschreven. Dat is een foutje geweest, maar voor de rest kun je die man weinig kwalijk nemen. Hij heeft zich ook heel heldhaftig gedragen in het UEFA-bestuur door de voorzitter verschrikkelijk te bekritiseren.”

