Johan Derksen jaagt 'warhoofd' Rutger Castricum van tafel Vandaag Inside: 'Ik ga!'

Johan Derksen is er donderdagavond bijna in geslaagd om gast Rutger Castricum van tafel te jagen bij Vandaag Inside. De Powned-presentator werd door Derksen onder meer uitgemaakt voor 'warhoofd' en continu onderbroken tijdens een verhandeling over de verhoudingen tussen de politiek en de media.

Op een bepaald moment is Castricum het even beu: "Ik was aan het praten nu!", roept hij tot hilariteit van de rest van de tafel én de studio, terwijl Derksen aanhoudend probeert hem te interrumperen. Onder de uitroep "Ik ga!" verlaat hij daarna zelfs de tafel even, om overigens snel weer terug te keren.