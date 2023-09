Johan Derksen springt in de bres voor bekritiseerde Steijn: 'Weet je wat ik niet begrijp?'

Johan Derksen begrijpt niet waarom Ajax-trainer Maurice Steijn het mikpunt van kritiek is. Hoewel de Amsterdammers de slechtste seizoensstart sinds tijden beleven en momenteel op de veertiende plaats staan in de Eredivisie, is volgens Derksen de Hagenaar weinig kwalijk te nemen. De televisiepersoonlijkheid wijst naar de kwaliteit in de Ajax-selectie.

De Nederlandse recordkampioen nam zondagavond na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord afscheid van technisch directeur Sven Mislintat, waar een groot deel van de Ajax-aanhang liever Steijn had willen zien vertrekken. De trainer krijgt voorlopig echter nog het vertrouwen van het bestuur. Terecht, stelt Derksen. “Weet je wat ik niet begrijp? Ik begrijp niet wat de mensen de trainer kwalijk nemen en dat ze nou Henk ten Cate gevraagd hebben om achter de schermen die man te gaan steunen”, zei Derksen donderdagavond in Vandaag Inside.

De Telegraaf schreef donderdagochtend dat Ten Cate Steijn dolgraag wil helpen. Derksen zou daar echter niet aan beginnen als hij Steijn was. “Als ik hem was, zou ik zeggen: ik heb Ten Cate niet nodig. Die jongen heeft zich bij Sparta heel goed gered met middelmatig materiaal. Die heeft nu allemaal middelmatige spelers om zich heen”, aldus de oud-voetballer. René van der Gijp lijkt wél te begrijpen waarom een deel van de Ajax-fans zich tegen Steijn keert. “Het probleem is natuurlijk wel dat hij nu al een goede drie maanden bezig is bij Ajax en jongens als Berghuis hem ook al drie maanden aan het woord gehoord hebben. En spelers hebben niet lang nodig om te zeggen: het is niet veel.” Daarmee lijkt Van der Gijp te refereren aan het interview van Steven Berghuis na afloop van het restant van De Klassieker. Berghuis kreeg voor de camera van ESPN de vraag wat hij van Steijn vindt, maar zei door geen antwoord te geven juist heel veel.

“Berghuis en Bergwijn zijn twee goede spelers, maar die moeten zich ook realiseren dat die trainer gewoon kansloos is omdat ze met negen nobody’s moeten voetballen”, stelt Derksen zich hard op over de Ajax-selectie. “Ik zou in zijn positie (Steijn, red.) nooit Henk ten Cate bij me willen. Ten Cate heeft, hoorde ik, een hele goede aanbieding uit de zandbak. Die stopt altijd, behalve als er een telefoontje uit de zandbak komt. Bij Ajax is niks te winnen als trainer, dus dan ga je geld halen. Ik denk dus niet dat hij het gaat doen.”