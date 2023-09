Johan Inan ziet twee 'heel belangrijke' spelers terugkeren bij Ajax voor uitduel met FC Twente

Ajax-trainer Maurice Steijn kan zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Twente naar alle waarschijnlijkheid weer een beroep doen op Steven Bergwijn. De aanvoerder moest het uitduel met Fortuna Sittard aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure, maar lijkt fit genoeg om weer in actie te kunnen komen. Dat vertelt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast althans. Volgens de Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad is het ‘heel belangrijk’ voor Ajax dat naast Bergwijn ook Steven Berghuis inzetbaar is.

Berghuis zal met een dubbel gevoel toeleven naar het treffen met FC Twente. De aanvallende middenvelder had in de laatste ontmoeting in de Grolsch Veste - die voor Ajax resulteerde in een pijnlijke 3-1 nederlaag - geen basisplaats. Berghuis kwam in de tweede helft als invaller binnen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat de Amsterdammers de competitie met een verliespartij eindigden en Champions League-voetbal zodoende definitief op hun buik konden schrijven. Na de wedstrijd liet Berghuis zijn frustraties de vrije loop en haalde hij uit naar een FC Twente-supporter.

Die klap leverde Berghuis een schorsing van twee wedstrijden op. Die kwam nog bovenop zijn vijf gele kaarten, waardoor hij de eerste drie competitieduels van dit seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. Zondag kan hij tegen FC Twente zijn eerste Eredivisieminuten van dit seizoen maken. Inan denkt dat Ajax Berghuis, maar ook Bergwijn heel goed kan gebruiken. “Ik vond Mikautadze, die met veel tromgeroffel is binnengehaald, behoorlijk wat heeft gekost en de topscorer van de Ligue 2 vorig seizoen, eerlijk gezegd behoorlijk tegenvallen”, zegt de Ajax-watcher. “Wat doet Steijn daarmee? Laat hij hem staan of kiest hij voor een ander?”

Inan noemt Chuba Akpom als andere optie. De Engelsman kwam tegen Fortuna Sittard al als invaller binnen de lijnen, maar kon het tweede dure puntenverlies voor Ajax op rij niet voorkomen. “Het belangrijkste voor Ajax denk ik, is dat Steijn weer kan beschikken over Bergwijn. Die is geblesseerd geweest tegen Fortuna en de verwachting is dat hij de wedstrijd tegen Twente gaat halen”, aldus Inan. Zo heeft Steijn in ieder geval genoeg te kiezen voorin. “Berghuis keert terug van een schorsing. Die laatste twee zijn wel heel belangrijk, want je zag in Limburg dat het in de aanval voor geen meter liep en er amper iets werd afgedwongen, dus die twee zal Steijn sowieso opstellen”, verwacht Inan.

