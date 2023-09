Ajax-watcher Johan Inan: ‘Dan mag ik hopen dat er iemand van hogerop ingrijpt’

De uitspraken van Ajax-trainer Maurice Steijn op de persconferentie na afloop van het uitduel met Fortuna Sittard blijven de gemoederen bezighouden. Steijn plaatste openlijk zijn vraagtekens bij de spelers die door directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Amsterdam zijn gehaald. Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad hoopt voor Ajax dat Steijn en Mislintat inmiddels met elkaar hebben gesproken.

Ajax had na het 2-2 gelijkspel tegen Excelsior én de 0-1 nederlaag tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League op bezoek bij Fortuna Sittard het een en ander recht te zetten. Steijn kon in Limburg eindelijk een beroep doen op meerdere aanwinsten, maar ook met onder meer Josip Sutalo, Georges Mikautadze en Chuba Akpom in de gelederen kon Ajax weinig potten breken. De trainer zei na afloop dat hij van Sutalo zeker weet dat hij een aanwinst is, maar dat dat bij de andere nieuwkomers nog moet blijken. “Wat dat betreft is het voor Ajax en Steijn te hopen dat ze de wedstrijd in Enschede weten te winnen, want dan verdrijf je die woorden wat meer naar de achtergrond als trainer. Anders zal iedereen daarop voortborduren”, zegt Inan in de AD Voetbalpodcast.

De uitspraken van Steijn werden diezelfde dag nog volop besproken in onder meer Dit was het Weekend op ESPN en Studio Voetbal. “Dat zie je nu ook al, het dreunt door. Het is eigenlijk een beetje afrekenen met het beleid van Mislintat”, stelt Inan. “Hij had al aangekondigd dat hij toch vooral wat autonomer werkt, dus wat minder luisterend naar de trainer. Dat heeft Steijn aanvankelijk ook te horen gekregen, maar uiteindelijk is hij wel geschrokken, zeker in de laatste fase, van de spelers die Mislintat haalde en hoe weinig er uiteindelijk uit zijn koker is gehaald.” Ajax versterkte zich in de laatste dagen van de transferwindow nog met Sivert Mannsverk en Borna Sosa. Niet alleen voor de buitenwereld, maar blijkbaar ook voor Steijn onbekende namen.

“Op het moment dat je zegt ‘Sutalo heb ik wel gezien, de rest is afwachten’… Daarvan kun je ook zeggen dat het eigenlijk een beetje een motie van wantrouwen is naar al die andere spelers die je gehaald hebt”, vervolgt Inan. “Hoe gaan die erop reageren? Het heeft nogal wat teweeggebracht. Ajax zal de komende weken op en naast het veld toch ook een beetje aan damage control moeten doen.” De Amsterdammers staan voor een loodzwaar drieluik. Na de ontmoeting met FC Twente komen Olympique Marseille (Europa League) én Feyenoord op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

Met elkaar in gesprek

Volgens Inan is het voor Ajax niet alleen te hopen dat het treffen met FC Twente in de Grolsch Veste winnend wordt afgesloten, maar ook dat de spanning tussen Steijn en Mislintat uit de lucht is. Zij hebben de afgelopen anderhalve week in ieder geval de tijd genomen om bij te komen van een enerverende zomer. “Na die wedstrijd tegen Fortuna is Mislintat op vakantie gegaan voor een week, tien dagen. Volgens mij ook nog een paar dagen in Duitsland bij zijn familie geweest”, weet Inan. “Deze week meldt hij zich dan weer in Amsterdam. Het lijkt wel handig dat beiden, of in ieder geval één van beiden het initiatief neemt om met elkaar om de tafel te gaan en te bespreken wat er is gebeurd, waarom het een en ander is gezegd en hoe ze het zo goed mogelijk kunnen lijmen. Als de directeur of trainer het initiatief daartoe niet neemt, dan mag ik hopen dat er iemand van hogerop ingrijpt.”

