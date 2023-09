Jorrel Hato over ploeggenoot bij Ajax: 'Hij is een beetje stilletjes'

Josip Sutalo droeg bij zijn debuut namens Ajax tegen Fortuna Sittard direct de aanvoerdersband. Dat had vermoedelijk vooral met zijn kwaliteiten op het veld te maken, want de Kroaat spreekt amper Engels en treedt buiten de lijnen niet op de voorgrond. Collega-verdediger Jorrel Hato vindt de kersverse aanwinst zelfs wat stilletjes.

“Ik heb gezien dat het een goede speler is”, begint Hato bij Voetbal International over ploeggenoot Sutalo. “Een stabiele centrale verdediger. Hij is een beetje stilletjes. Ja, stilletjes. Maar hij heeft wel een bepaalde uitstraling op het veld, die goed is voor ons team”, was Hato ook vooral lovend over de Kroatische aanwinst.

Artikel gaat verder onder video

Ook de nieuwe trainer Maurice Steijn werd besproken. “Hij is een rustige trainer, die alles op een rustige manier uitlegt. Ik krijg veel vertrouwen”, aldus Hato, die een duidelijk verschil ziet met voorganger John Heitinga. “Heitinga was keihard. (…) Als het niet goed gaat, moet je mij op mijn flikker zijn. Maar ik vind het wel fijn als alles rustig en duidelijk wordt uitgelegd.” Vooralsnog geeft Steijn het talent een basisplaats op zijn favoriete positie: links centraal achterin.

Vorig seizoen stond Hato naast Jurriën Timber, die naar Arsenal vertrok. "Ja, ik mis hem. Jurriën was een soort leider van het team, maar ook een persoonlijke leider. Hij was veel met mij bezig en op het veld was hij natuurlijk ook een topspeler."