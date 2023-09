Kenneth Perez trekt pijnlijke conclusie over Steven Bergwijn na zien vernietigend interview

Kenneth Perez is totaal niet onder de indruk van het optreden van Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn in de uitwedstrijd tegen FC Twente. De aanvaller was na afloop van de ontmoeting in de Grolsch Veste vernietigend over de wedstrijd die zijn ploeg op de mat had gelegd, maar volgens Perez moet hij eerst naar zichzelf kijken. De Deen is, evenals Roy Makaay, daarentegen wél te spreken over Brian Brobbey.

Bergwijn keerde zondagmiddag in Enschede terug in de Ajax-basis en was ongetwijfeld één van de spelers waarop de Ajacieden hun hoop hadden gevestigd. De aanvoerder ontbrak twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard wegens een blessure. Hij liet tevens de interlands met het Nederlands elftal aan zich voorbijgaan en had dus alle tijd om zichzelf op te laden voor de topper tegen FC Twente. Maar ook Bergwijn kon niet voorkomen dat Ajax op zeer pijnlijke wijze de eerste nederlaag van dit seizoen incasseerde.

Artikel gaat verder onder video

Een zwaar geïrriteerde en teleurgestelde Bergwijn verscheen na afloop van de wedstrijd in de Grolsch Veste voor de camera van ESPN en deed vooral zijn beklag over het optreden van zijn ploeggenoten. “Het is natuurlijk goed dat je zelfkritisch bent. Maar het is wel handig dat wanneer je op het veld staat, om daar al die dingen te doen die hij zegt. Met je hart spelen en dat soort dingen. Hij was écht een dissonant vandaag”, zei Perez zojuist tijdens het programma Dit was het Weekend op ESPN.

Brobbey

Is er überhaupt een Ajacied die de oud-speler van onder meer Ajax, AZ en PSV kon bekoren in Enschede? Ja, die was er wel degelijk. “Het straalt toch niks uit. Brian Brobbey was de enige uitzondering. Ik vond hem wel prima spelen vandaag. Hij kreeg in het begin al een klein kansje en maakte natuurlijk een geweldige goal. In de tweede helft maakte hij bijna een identieke”, aldus Makaay. Perez was het eens met zijn collega. “Hij ging voorop in de strijd. Brobbey was echt de enige strijder vandaag.”