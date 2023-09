KKD: Koploper Roda dendert door, Emmen verpest avondje NAC, drie op een rij voor Henk Veerman

Koploper Roda JC heeft geen fout gemaakt in de zevende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Bas Sibum was in Kerkrade met 1-0 te sterk voor FC Den Bosch. FC Emmen deed goede zaken op bezoek bij NAC Breda en Henk Veerman was andermaal trefzeker voor ADO Den Haag. FC Groningen ontsnapte in Helmond op miraculeuze wijze aan nieuw puntverlies.

Roda JC - FC Den Bosch 4-1

In Kerkrade boekte Roda de derde competitie-overwinning op rij. Laagvlieger FC Den Bosch werd met 4-1 verslagen na een 1-0 ruststand door toedoen van Maximilian Schmid. De Duitse spits maakte daarmee zijn derde treffer in de laatste drie wedstrijden; ook tegen NAC Breda (1-3) en Telstar (3-0) was hij trefzeker. In de tweede helft kwamen de bezoekers met tien man te staan nadat Jaron Vicario met een directe rode kaart naar de kant werd gestuurd. Roda liep vervolgens via Enrique Peña Zauner en Lennerd Daneels verder weg van Den Bosch, maar moest vlak voor tijd nog wel een eigen doelpunt van Matisse Didden slikken. Metehan Güçlü zorgde met de 4-1 in blessuretijd voor de eindstand.

NAC Breda - FC Emmen 1-3

In een open wedstrijd is NAC Breda er niet in geslaagd thuis te winnen van degradant FC Emmen. Gesteund door het immer fanatieke thuispubliek leek de ploeg van interim-trainer Ton Lokhoff al vroeg in een zetel te komen nadat Emmen-back Jeff Hardeveld al in de openingsminuten met een eigen doelpunt voor de 1-0 zorgde. Jari Vlak maakte echter even later alweer gelijk, en in de tweede helft besliste Joey Konings het duel in het voordeel van de Drenten, waarna Rui Mendes tien minuten voor tijd voor de 1-3 eindstand zorgde.

ADO - Telstar 1-1

Net als Roda-spits Schmid kwam ook routinier Henk Veerman vrijdagavond op drie uit drie. De Volendammer zette ADO net binnen het halve uur op voorsprong in het thuisduel met Telstar. Voldoende voor drie punten was het echter niet: in de tweede helft maakte Mees Kaandorp gelijk.

Helmond Sport - FC Groningen 1-2

In Helmond begon het duel een kwartier later omdat een deel van de bezoekende supporters vertraging opliep op weg naar Brabant en de aftrap dreigde te missen. Toen eenmaal begonnen was duurde het lang voordat de voor het seizoen tot titelfavoriet gebombardeerde Groningers een voorsprong wisten te pakken: twintig minuten voor tijd brak Thom van Bergen de ban. Daarbij belandde wat bier op het veld vanuit het uitvak, waardoor een afkoelperiode nodig was voordat het restant werd uitgespeeld. Groningen leek vervolgens het deksel op de neus te krijgen toen Marco Rente kort voor tijd aan de noodrem trok. De Duitser ging met rood naar de kant, Martijn Kaars maakte vanaf de stip gelijk. Met tien man moest Groningen op zoek naar een gelukje, en in de vijfde minuut van de blessuretijd zou dat ook volgen: Liam van Gelderen maakte van dichtbij de 1-2.

Overige uitslagen Keuken Kampioen Divisie:

Jong PSV - VVV-Venlo 0-0

Jong FC Utrecht - SC Cambuur 3-2

FC Dordrecht - Jong AZ 0-0

Willem II - TOP Oss uitgesteld naar 3 oktober