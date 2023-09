Koeman verrast met opstelling en kiest voor ander systeem bij het Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft een belangrijke wijziging doorgevoerd in zijn opstelling bij het Nederlands Elftal. De bondscoach kiest voor een systeem voor vijf verdedigers in het duel in de de EK-kwalificatiereeks tegen Griekenland. Daarmee hoopt de coach vermoedelijk wat te doen aan de defensieve problemen die Oranje in zijn tweede periode tot dusver duidelijk had.

Hoewel het systeem op papier 3-4-3 is, met Dumfries en Blind op het middenveld, is het vergelijkbaar met de achterhoede waarvoor Louis van Gaal koos op het WK in Qatar. Op het middenveld was het de afgelopen dagen de grote vraag wie Frenkie de Jong zou gaan vergezellen, waarbij de keuze op De Roon gevallen is. Hij krijgt de voorkeur boven zowel Mats Wieffer, Tijjani Reijnders als ook Joey Veerman. Voorin is Wout Weghorst de diepste spits, bij afwezigheid van onder anderen Memphis Depay. Weghorst houdt onder anderen Donyell Malen op de bank voorin.

Artikel gaat verder onder video

Justin Bijlow zit al een paar weken in de lappenmand. Hij wordt zoals aangekondigd vervangen door Flekken, die de voorkeur krijgt boven Andries Noppert en Bart Verbruggen. Ook de basisplaats van Blind is enigszins opmerkelijk, omdat hij de laatste maanden weinig heeft gespeeld. Bij zijn nieuwe club laat de oud-Ajacied zien in goede vorm te zijn en krijgt dus het vertrouwen van Koeman.

Koeman maakte eerder dit kalenderjaar zijn rentree als bondscoach. Voor de opvolger van Louis van Gaal stond er in maart meteen een loodzware wedstrijd op het programma: Frankrijk-uit. Oranje en Koeman kregen in de week van het eerste kwalificatieduel voor het EK in Duitsland volgend jaar een aantal klappen te verwerken. Er heerste een virusuitbraak in de selectie, waardoor onder meer Matthijs de Ligt, Sven Botman en Cody Gakpo niet in actie konden komen. Oranje verloor in Frankrijk met 4-0 en won een paar dagen later slechts met kleine cijfers van Gibraltar (3-0). Ook de Final Four van de Nations League in juni werd een grote teleurstelling, waardoor Koeman voor een systeemwijziging kiest.

Opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké, Blind; Frenkie, De Roon; Simons, Weghorst, Gakpo