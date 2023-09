'Kou tussen FC Barcelona en entourage Frenkie de Jong nog niet uit de lucht: club vreest voor revanche'

Hoewel Frenkie de Jong momenteel ‘onaantastbaar’ is voor FC Barcelona-trainer Xavi Hernández en in de eerste vier competitieduels vanaf begin tot eind op het veld stond, is de kou nog niet helemaal uit de lucht. FC Barcelona deed er vorig jaar alles aan om de Nederlander te verkopen aan Manchester United en als we Sport moeten geloven, is diens entourage dat nog niet vergeten. Dat zou een obstakel kunnen vormen voor toekomstige onderhandelingen over een nieuw contract.

De Jong verruilde Ajax in de zomer van 2019 voor FC Barcelona. De Catalanen tastten heel diep in de buidel voor de komst van de middenvelder, die in zijn eerste jaren in Spanje echter meermaals het mikpunt van kritiek was. Wat FC Barcelona-president Joan Laporta vooral niet kon bekoren, was het hoge salaris dat De Jong opstreek. De middenvelder behoorde tot de absolute grootverdieners in de selectie. Om ruimte te maken voor versterkingen, eiste Laporta dat De Jong een deel van zijn salaris zou inleveren. Omdat De Jong dat niet nóg eens wilde doen, probeerde FC Barcelona hem te verkopen aan Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

De clubleiding van de Catalaanse grootmacht was op dat moment niet vies van gemene spelletjes. Zo werd het contract van De Jong, die in oktober 2020 voor het laatst zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst had gezegd, gelekt naar de media. De Jong en zijn entourage hielden echter voet bij stuk, zeiden Manchester United af en de middenvelder ging voor zijn kans bij FC Barcelona. Ruim een jaar later is alles anders. De Jong groeide vorig seizoen uit tot belangrijke speler in de ploeg van trainer Xavi en is inmiddels onomstreden. Xavi benoemde De Jong in de aanloop naar dit seizoen zelfs tot één van zijn vier aanvoerders.

De Nederlander behoort inmiddels wekelijks tot de uitblinkers bij FC Barcelona. Het is dus niet uitgesloten dat de club binnenkort wil gaan praten over een nieuw contract. Maar volgens Sport vreest FC Barcelona dat dat een lastig verhaal kan gaan worden. Als we de Spaanse sportkrant moeten geloven, dan is de entourage van De Jong nog steeds beledigd door het handelen van de club vorig jaar. FC Barcelona doet er naar verluidt al alles aan om de relatie te verbeteren - bijvoorbeeld door De Jong niet nogmaals om salarisvermindering te vragen - maar de kou zou dus nog niet volledig uit de lucht zijn. Volgens Sport kan het vertrek van Mateu Alemany helpen, maar bestaat er desondanks de vrees dat de entourage van De Jong een contractverlenging bewust wil uitstellen.