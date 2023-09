Lachende Slot verrast door eigen statistiek tegen Ajax: 'Ik dacht eigenlijk dat je zou zeggen...'

Feyenoord-trainer Arne Slot werd tijdens de persconferentie voor het treffen met Ajax geconfronteerd met een pijnlijke statistiek: als oefenmeester van de Rotterdammers pakt hij relatief weinig punten in de topduels met Ajax en PSV, vond het aanwezige journaille. Waar hij bij AZ uitstekende cijfers noteerde, valt dat bij Feyenoord ietwat tegen.

Slot werd gevraagd naar zijn eigen statistieken als coach van Feyenoord en rekende stiekem op een positieve balans. “Ik zou het wel kunnen oplepelen, want ik ben nog niet zo lang trainer van Feyenoord, maar jij hebt het uitgezocht”, reageerde Slot, die daarop geconfronteerd werd met de cijfers die wat tegenvallend waren volgens de vragensteller.

“Ooh, haha... Ik dacht eigenlijk dat je erheen wilde dat ik best veel punten had gehaald”, reageerde Slot hardop lachend. “Omdat we best veel gewonnen hadden. (…) Ik heb nu twee keer Ajax-uit gespeeld. De eerste keer zou ik kunnen verklaren, maar dan vindt iedereen dat ik er weer over begin. De tweede wonnen we dankzij een standaardsituatie van Geertruida. Daarom ligt het in voetbal soms dicht bij elkaar. Maar het is vrij normaal dat je puntenmoyenne lager ligt in topwedstrijden.”

Ook werd Slot gevraagd naar het zelfvertrouwen in de groep van Feyenoord, dat volgens sommige media misschien wel té hoog was. “Maar de meningen in de krant bepalen niet hoe ik mijn spelersgroep moet behandelen”, antwoordde Slot, die zich bovendien niet herkent in het geschetste beeld. “Ik heb gemerkt dat iedereen zich bewust is van de moeilijkheidsgraad van Ajax-uit, aan de hand van hoe serieus er getraind wordt. Ze voelen dat er een speciale uitwedstrijd op het programma staat.”

Feyenoord-fans welkom op afsluitende training

En voor welke spelers dat nog niet door hebben, is dat na zaterdag wel duidelijk, verwacht Slot, omdat de fans van Feyenoord welkom zijn op de afsluitende training. Met die ondersteuning verwacht Slot wel een zware uitwedstrijd in Amsterdam, ondanks dat de buitenwacht Feyenoord als favoriet ziet. “Wedstrijden worden niet gewonnen door een favorietenrol. Ajax-uit is een van de moeilijkste wedstrijden van het seizoen, ongeacht hoe Ajax in de wedstrijd zit. We hebben er in de afgelopen achttien jaar één keer gewonnen, dus het is een moeilijke wedstrijd. Maar ik heb er veel vertrouwen in, omdat we vier duels op rij hebben gewonnen.”

Bovendien ziet Slot wel degelijk veel ontwikkeling bij Ajax. “Ik heb tegen Olympique Marseille een duidelijk plan gezien”, verbeterde Slot de vragensteller, die dat gezien de vraag niet zag. “Ik zie in de opbouw al langer veel dezelfde dingen bij Ajax. Daar kun jij niet van onder de indruk zijn, maar het is maar goed dat het niet zo snel gaat, want dan zou ook jij trainer kunnen worden”, diende Slot slim van repliek.