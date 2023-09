Le Parisien doet onthulling over Xavi Simons: 'Hij werd meerdere keren gebeld'

Dat Xavi Simons deze zomer besloot terug te keren bij Paris Saint-Germain, is mede te danken aan Nasser Al-Khelaifi. De voorzitter van PSG zou 'meerdere keren' hebben gebeld met de spelmaker, die een verrassend besluit nam door PSV na een jaar achter zich te laten.

Le Parisien schrijft dat Al-Khelaifi een drukke transferzomer achter de rug heeft, door zich bijvoorbeeld bezig te houden met de komst van Randal Kolo Muani, het aantrekken van Manuel Ugarte en het vertrek van Neymar. Ook wordt in het artikel ingezoomd op de rol die Al-Khelaifi speelde om Simons ervan te overtuigen diens 'PSG-clausule' te activeren.

"Hij heeft Simons meerdere keren opgebeld met de vraag om terug te keren", schrijft de Franse krant. "Hij vertelde hem dat hij alles zou doen om ervoor te zorgen dat Simons kon doorbreken in Parijs. Daarna liet hij de gesprekken over aan Luis Campos (adviseur, maar de facto technisch directeur, red.). Al-Khelaifi mengde zich nog wel om de beslissingen van Campos te ondersteunen of wanneer er een impasse was."

Simons keerde voor luttele miljoenen euro's terug naar PSG, dat hem direct verhuurde aan RB Leipzig. Bij die club had hij een basisplaats in alle vier de officiële wedstrijden dit seizoen; daarin was Simons goed voor twee doelpunten en drie assists. Zondagavond neemt hij het in dienst van het Nederlands elftal op tegen Ierland.