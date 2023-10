Liverpool loopt historisch resultaat tegen Tottenham Hotspur in minuut 96 mis

Tottenham Hotspur heeft zaterdagavond in een krankzinnige wedstrijd afgerekend met Liverpool. De Londenaren hadden op eigen veld een eigen doelpunt van Joël Matip diep in blessuretijd nodig om negen man van Liverpool op de knieën te krijgen: 2-1. Cody Gakpo maakte het enige doelpunt voor Liverpool, maar raakte daarbij wel geblesseerd. Micky van de Ven speelde de gehele wedstrijd bij Tottenham, Virgil van Dijk deed dat bij Liverpool. Ryan Gravenberch was invaller bij the Reds.

De wedstrijd werd na 26 minuten voetballen op zijn kop gezet door een tackle van Curtis Jones op Yves Bissouma. Arbiter Simon Hooper toonde de middenvelder van Liverpool eerst de gele kaart, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter (VAR) kon Jones toch met direct rood inrukken. Met een man minder leek Liverpool vervolgens op voorsprong te komen, maar een doelpunt van Luis Díaz werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Artikel gaat verder onder video

In de 36ste minuut was het aan de andere kant wel raak voor Tottenham. Richarlison legde de bal in de zestien breed op Heung-Min Son, die vervolgens eenvoudig binnen kon tikken: 0-1. Tottenham leek daarmee een gewonnen wedstrijd te spelen, maar in de blessuretijd van de eerste helft wist Liverpool plots toch langszij te komen. Gakpo schoot vanbinnen het strafschopgebied knap raak uit de draai: 1-1. De Oranje-international raakte daarbij overigens wel geblesseerd en keerde na de onderbreking niet meer terug op het veld.

Halverwege de tweede helft stapelden de problemen voor Liverpool zich verder op. De in de rust voor Gakpo ingevallen Diogo Jota ontving in minder dan twee minuten tijd tweemaal geel, waardoor the Reds met negen man kwamen te staan. De eerste gele kaart voor Jota was overigens krankzinnig: Destiny Udogie struikelde over zijn eigen benen, zonder dat van enig contact met de Portugees van Liverpool sprake was. Liverpool verdedigde vervolgens bijna een halfuur lang met negen man en deed dat verdienstelijk, maar in de zesde minuut van de blessuretijd ging het toch nog mis voor het team van Jürgen Klopp doordat Matip de bal uit een lage voorzet in eigen doel werkte.