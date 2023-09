Liverpool-ster nú al onder de indruk van Ryan Gravenberch: 'Hij helpt ons vooruit'

Ryan Gravenberch (21) maakte op de laatste dag van de zomerse transferwindow alsnog zijn felbegeerde overstap naar Liverpool. Bij zijn nieuwe club heeft de oud-Ajacied in no time een verpletterende indruk weten te maken op teamgenoot Diogo Jota.

Op de clubsite geeft de Portugese aanvaller hoog op over de kwaliteiten van Gravenberch. "Ik denk dat hij zich geweldig aanpast", zegt Jota, die zich pas net weer op de club heeft gemeld. Tijdens de interlandbreak was hij belangrijk voor de Portugese nationale ploeg, met twee treffers én een assist had hij een aandeel in de eclantante 9-0 zege op het arme Luxemburg.

Artikel gaat verder onder video

"Ik ben natuurlijk even weggeweest en heb nog maar een paar keer met hem op het trainingsveld gestaan", zegt Jota. "Maar je kan nu al zien welke kwaliteiten hij meebrengt. Ik denk dat dit een speler is die ons verder vooruit gaat helpen", is de aanvaller lovend over Gravenberch.

Jota heeft ook wel een verklaring waarom Gravenberch zich zo snel thuis lijkt te voelen bij The Reds: "Hij heeft natuurlijk twee goede vrienden, die andere Nederlanders", verwijst hij naar de aanwezigheid van Virgil van Dijk en Cody Gakpo. "Ze zijn nu met z'n drieën, dus ze kunnen elkaar helpen." Gravenberch gaat komende zaterdag mogelijk zijn eerste speelminuten maken voor zijn nieuwe club: Liverpool gaat die dag op bezoek bij Jota's vorige werkgever Wolverhampton Wanderers.