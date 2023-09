Louis van Gaal wijst naar Ajax: 'Een vreemdelingenlegioen, dat kan eigenlijk niet'

Louis van Gaal is niet te spreken over de transferzomer van Ajax. De Amsterdammers haalden via technisch directeur Sven Mislintat liefst twaalf nieuwe spelers naar de Johan Cruijff ArenA. Van Gaal had liever gezien dat zijn oud-werkgever op een andere manier had gehandeld.

Naast de komst van het dozijn aan nieuwelingen, verloor Ajax ook bekende gezichten als Dusan Tadic, Davy Klaassen, Mohammed Kudus, Edson Álvarez en Jurriën Timber. "Je ziet bij Ajax ook een vreemdelingenlegioen", vertelde Van Gaal tijdens het Eredivisie Gala in gesprek met ESPN. "Dat kan eigenlijk niet. Die spelers zou je zelf moeten opleiden. Dat is eigenlijk wat AZ nu doet."

Van Gaal werd in de Eredivisie kampioen met Ajax (1993/94, 1994/95, 1995/96) en AZ (2008/09). Toch is hij het meest trots op de prestatie die hij neerzette met de Alkmaarders. "Natuurlijk is Ajax een fantastische club om kampioen mee te worden. Maar dat is in principe gemakkelijker dan met AZ. Ajax had toen de beste jeugdopleiding, dat is nu niet meer. Nu is dat AZ."

De inmiddels 72-jarige Van Gaal werd maandag tijdens de Eredivisie Award geëerd met de Eredivisie Oeuvre Award. Hij is de derde winnaar van die prijs, eerder ging die eer naar Wim Jansen en Arjen Robben. De Eredivisie Oeuvre Award is in het leven is geroepen om persoonlijkheden te eren die van grote waarde zijn geweest voor het Nederlandse voetbal.