Luuk de Jong, Santiago Giménez of Vangelis Pavlidis: dit is de beste spits van de Eredivisie

, en zijn alle drie wervelend begonnen aan het nieuwe seizoen en staan daardoor in de schijnwerpers van het Algemeen Dagblad. Het dagblad vraagt aan oud-spitsen Roy Makaay en John van Loen wie van de drie nou het beste is.

Giménez staat dankzij zijn hattrick tegen Ajax bovenaan de topscorerslijst van de Eredivisie. De Mexicaan trof negen keer het doel namens Feyenoord en heeft al bijna de helft van de doelpunten gemaakt van de topscorers van afgelopen seizoen. Tasos Douvikas en Xavi Simons maakten beiden negentien doelpunten. Pavlidis scoorde tot dusverre in iedere competitiewedstrijd en staat op acht doelpunten, terwijl ook De Jong (zes goals) eveneens uitstekend in vorm is bij PSV.

Oud-Feyenoorder Makaay is echter stellig en vindt Giménez de beste: “Hoe hij de laatste weken speelt, zegt alles. Vorig seizoen was het nog stuivertje wisselen met Danilo, maar alleen al tegen Ajax zag je hoe hij zich heeft ontwikkeld in alle facetten, dus niet alleen het afmaken. Zelfs tegen Heerenveen, toen hij een jetlag had en niet gelukkig speelde, was hij overal bij betrokken. In het meevoetballen, als aanspeelpunt, als hij zich iets uit laat zakken”, vertelt hij tegen het AD.

Van Loen, oud-spits van Feyenoord en Ajax, kiest eveneens voor Giménez. “Omdat hij zeer doelgericht is en elke dag groeit. Alles wat hij aanraakt, lijkt het doel in te gaan. Hij is zo gedreven en gaat steeds meer meevoetballen. In het spel van Feyenoord zie je dat hij zich ook nog eens laat uitzakken, ballen kaatst en meegeeft en dat anderen in het gat duiken dat hij achterlaat. Elke trainer wil zo’n spits hebben.”

Makaay kiest voor Pavlidis als nummer twee, terwijl Van Loen De Jong juist beter vindt. “Pavlidis is echt een heel goede spits, heel compleet, zakelijk in de afwerking. Er was sprake van dat hij weg zou gaan in de zomer, maar gelukkig is hij gebleven. Hij wordt steeds iets beter. Ik denk dat je hem wel met Giménez kunt vergelijken qua type speler”, zegt Makaay.