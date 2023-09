Malaise Vitesse en Cocu houdt aan: Twente deelt volgende tik uit

Vitesse heeft woensdagavond de vijfde Eredivisie-wedstrijd op rij verloren. De Arnhemmers bogen in Enschede voor FC Twente, dat door een treffer van in de eerste helft met 1-0 weer eens drie punten mocht bijschrijven.

Twente had het in de eerste helft verrassend lastig met de door blessures geteisterde crisisclub uit Arnhem. Lang wist de thuisploeg geen echte vuist te maken en moest het defensief opletten voor de uitbraken van Vitesse. Heel gevaarlijk waren ze niet, maar het was wel opletten geblazen. Zo zag de vroeg ingevallen Saïd Hamulic zijn kopbal gekeerd worden door doelman Lars Unnerstall en was Million Manhoef kort daarna gevaarlijk met een schot nipt over het Twente-doel. Eerder in het duel was Melle Meulensteen al dichtbij, maar miste zijn poging precisie. De thuisploeg kende via Ricky van Wolfswinkel twee kansjes, waarbij hij vooral de tweede maal genadig was voor zijn oude werkgever. Eloy Room pareerde zijn slappe inzet. Diezelfde Room had geen antwoord op geplaatste inzet van Sem Steijn met nog vijf minuten tot aan de pauze. Geheel vrijstaand wist hij wel raad met de prima pass van Daan Rots. Met de plots verkregen voorsprong mocht Twente zich wel gelukkig prijzen. Zeker ook nadat een doelpunt van Hamulic, terecht, werd afgekeurd wegen buitenspel.

Vitesse, die al voorafgaand aan het duel Nicolas Isimat-Mirin en lopende het duel Fodé Fofana zag wegvallen met blessures (Fofana naar het liet aanzien behoorlijk zwaar), had moeite om in de tweede helft tot een echte kans te komen. Ramon Hendriks was de eerste die na bijna 70 minuten met een kopballetje gevaarlijk wist te worden. Gyan de Regt mocht even later ook aan een doelpuntje ruiken, maar daar bleef het bij. Aan de andere zijde consolideerde Twente de voorsprong en speelde het geduldig het balletje rond. Een kopkansje voor Van Wolfswinkel was het enige echte wapenfeitje van de thuisploeg, die verder niets meer te duchten hadden van de gasten uit Arnhem.

Joseph Oosting zag zodoende zijn team zich herstellen van de nederlaag in Waalwijk van afgelopen weekend. De Tukkers klimmen met de drie punten van woensdag naar de derde plaats op de ranglijst. Vitesse leed de vijfde achtereenvolgende nederlaag en wist inmiddels al vier duels niet te scoren. De ploeg van Cocu vinden we terug op de vijftiende plaats, alleen op doelsaldo houden de Arnhemmers FC Utrecht - dat eveneens drie punten heeft - nog nipt voor.