Maurice Steijn durft na nieuwe wanprestatie Ajax toch nog één lichtpuntje te benoemen

Trainer Maurice Steijn van Ajax kan na afloop van het teleurstellende duel tegen Fortuna Sittard toch nog één lichtpuntje noemen. Het lichtpuntje aan de Amsterdamse zijde is volgens de Haagse oefenmeester doelman Jay Gorter, die in Limburg de nul wist te houden. Dat dit het meest positieve punt is wat Steijn kan benoemen is veelzeggend over de situatie in Amsterdam.

"Jay heeft de nul gehouden", is de korte maar duidelijke reactie van Steijn als ESPN-verslaggever Christian Willaert aan hem vraagt of hij ondanks de wanvertoning in Sittard toch nog een lichtpuntje heeft gezien. De reactie laat duidelijk zien dat de trainer alles behalve tevreden over het optreden van zijn ploeg in Limburg. Ajax kwam zwak voor de dag en het was overduidelijk dat veel spelers zoekende waren, zo constateerde ook de trainer van de Amsterdammers.

"Het is duidelijk dat dit elftal niet op elkaar ingespeeld is. De tijd zal leren of er genoeg kwaliteit is. Je ziet een aantal spelers die niet gelukkig spelen vandaag, Dat heeft ook met samenstelling te maken en langer met elkaar spelen, maar ik vind het te kort door de bocht om daar allerlei conclusies aan te verbinden. Als de meest simpele dingen nog niet goed gaan weet je dat er nog heel veel werk te verrichten is", besluit de trainer van Ajax.