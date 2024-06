Hato geeft duidelijkheid over toekomst en bevestigt waar hij volgend seizoen speelt

Jorrel Hato speelt ook volgend seizoen voor Ajax, zo laat hij weten in gesprek met Ajax Life. De jonge verdediger werd de afgelopen tijd regelmatig aan een vertrek uit Amsterdam gelinkt.

“Nee, ik speel volgend seizoen gewoon bij Ajax”, geeft Hato aan wanneer gevraagd of hij vertrekt als zijn droomclub zich meldt. “Ik ben hier nog niet uitgeleerd. En ik wil prijzen winnen met Ajax. Dat was mijn droom toen ik hier naartoe kwam.”

Met deze uitspraak vissen Premier League-clubs als Arsenal en Manchester United achter het net. Met name de nummer twee van Engeland werd de laatste tijd regelmatig in één adem genoemd met Hato. Tot een transfer gaat het dus niet komen deze zomer.

Volgend seizoen speelt Hato bij Ajax onder Francesco Farioli. Dat is na Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn en John van ’t Schip alweer de vijfde trainer in wat zijn derde seizoen gaat worden in het eerste van de Amsterdammers. “Heel bizar eigenlijk, zoveel trainers in anderhalf jaar. Het is wat het is. Het wordt tijd dat de rust terugkeert.”

