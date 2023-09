Meevaller voor Feyenoord: Atlético Madrid ziet nóg een speler wegvallen voor CL-duel

Feyenoord treft volgende week een gehavend Atlético Madrid. Dinsdag werd duidelijk dat de Argentijnse aanvaller voorlopig niet in actie kan komen voor de club van Memphis Depay; het treffen met de Nederlandse kampioen van 4 oktober komt in ieder geval te vroeg.

Correa kwam afgelopen weekend nog als invaller binnen de lijnen in het gewonnen duel met stadgenoot Real Madrid (3-1). In de slotfase liep hij echter op tegen een knieblessure die hem naar verwachting in ieder geval tot aan de interlandperiode, later in oktober, aan de kant zal houden.

De blessure van Correa is slecht nieuws voor Atlético-trainer Diego Simeone, die over een uitpuilende ziekenboeg beschikt. Ook spelers als Thomas Lemar, Caglar Söyüncü, Rodrigo de Paul en Pablo Barrios (vorige week nog de maker van de Madrileense goal op bezoek bij SS Lazio) zullen het treffen met Feyenoord niet gaan meemaken. Daarentegen vierde Memphis Depay tegen De Koninklijke juist weer zijn rentree.

Feyenoord begint volgende week als koploper in groep E aan het duel in het Wanda Metropolitano in Madrid. De Rotterdammers zetten in de eerste groepswedstrijd Celtic met 2-0 opzij. Ook Atlético dacht lange tijd met een zege te beginnen aan het Champions League-avontuur: na 90 minuten leidde de ploeg nog met 0-1 op bezoek bij Lazio. Diep in blessuretijd zorgde de Italiaanse doelman Ivan Provedel echter met het hoofd voor een spectaculaire ontknoping: 1-1.