Mike Verweij wordt aangeklampt op De Toekomst: 'Help, wat gebeurt hier?'

Mike Verweij is deze week aangeklampt door bezorgde Ajacieden toen hij op De Toekomst was voor een interview met Josip Sutalo. Namen wil hij niet noemen, maar men is volgens de Ajax-watcher 'ten einde raad'.

Het is zeer onrustig in Amsterdam, zo kwam deze week naar voren in een uitgebreide analyse van Voetbal International. Verweij beaamt dat. "Ik werd echt door mensen aangeklampt die zeggen: Mike, help, wat gebeurt hier? Het heeft even geen zin om namen te noemen. Ik zou het heel graag doen, want dat zou het meer gewicht geven. Mensen zijn op De Toekomst gewoon echt ten einde raad", zegt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

"De mensen zien hun club met 120 kilometer per uur naar de afgrond rijden. Waarbij wel aangetekend, en dat hebben we 180 keer geroepen: Steijn kan nog steeds met 100 punten kampioen worden. Dus laten we ook oordelen op het moment dat het echt moet. Maar alle voortekenen zijn natuurlijk gigantisch slecht. Als je de wedstrijd tegen Ludogorets ziet, dan kun je zeggen: vijf spelers waren nog niet aanwezig. Maar als die spelers van dezelfde middelmaat zijn als de nieuwelingen die er wel in stonden, dan gaat het de verkeerde kant op."

Ajax versterkte zich deze transferzomer met Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Ávila, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Anton Gaaei, Diant Ramaj, Jakov Medic en Branco van den Boomen. Borna Sosa wordt mogelijk op het laatste moment nog aan dat lijstje toegevoegd.