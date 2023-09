'Mislintat dringt er bijna dagelijks bij Steijn op aan hem op te stellen'

Sven Mislintat dringt er volgens Mike Verweij ‘bijna dagelijks’ bij Maurice Steijn op aan om in plaats van op te stellen. De 23-jarige Gorter is op dit moment de eerste keeper van de Amsterdammers nu Gerónimo Rulli vanwege een schouderblessure uit de roulatie is.

Dat Mislintat liever zijn aankoop ziet keepen dan Gorter, laat de huidige eerste keuze onder de lat van Ajax koud. “Bij Steijn voel ik het vertrouwen dat ik bij Schreuder miste. Hij heeft duidelijk aangegeven dat hij niet zo maar voor me heeft gekozen en me niet snel zal laten vallen. Maar natuurlijk moet ik presteren. Ik voel me echt de eerste keeper van Ajax, zeker. Van De Klassieker wil ik echt gaan genieten”, zegt Gorter in een uitgebreid interview in De Telegraaf.

Waar Ajax Gorter twee jaar geleden inlijfde, werd Ramaj deze zomer overgenomen van Eintracht Frankfurt. Ondanks dat de 22-jarige Duitse keeper nog nauwelijks ervaring heeft in het profvoetbal, telden de Amsterdammers meerdere miljoenen voor hem neer. Het Algemeen Dagblad onthulde kortgeleden dat Mislintat een vast bedrag van vijf miljoen euro voor Ramaj heeft betaald. Door 'onwaarschijnlijke bonussen' kan het bedrag met nog eens vier miljoen euro oplopen.

Van de twaalf door Mislintat gehaalde spelers verschenen afgelopen donderdag tegen Olympique Marseille vijf aan de aftrap: Anton Gaaei, Josip Sutalo, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic en Carlos Forbs. Ramaj speelde tot nu toe nog geen minuut voor Ajax.