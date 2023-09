Mogelijk toch géén uitverkocht huis voor Oranje en Koeman: KNVB blokkeert honderden tickets

De KNVB deelde op 20 juni jongstleden dat het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Griekenland van aanstaande donderdag tijdelijk was uitverkocht, maar het heeft er drie dagen voor de wedstrijd alle schijn van dat we toch een flink aantal lege plekken te zien zullen krijgen. De KNVB meldt maandagmiddag dat het ruim 500 tickets heeft geblokkeerd. Het gaat om tickets waarvan de bond ‘zeker’ weet dat ze via de ‘zwarte markt’ zijn verhandeld.

Het Nederlands elftal kan een uitverkocht huis goed gebruiken. Ronald Koeman vierde in maart zijn rentree als bondscoach van Oranje, maar ging op bezoek bij Frankrijk meteen hard onderuit (4-0) en won een paar dagen later met slechts 3-0 van Gibraltar. In juni kon de ploeg van Koeman wederom weinig potten breken. In de Final Four van de Nations League in eigen land ging het eerst mis tegen Kroatië (2-4) en daarna ook tegen Italië (2-3).

Oranje en Koeman hebben in de komende kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland dus het een en ander recht te zetten, maar een uitverkocht Philips Stadion lijken ze te kunnen vergeten. “De KNVB heeft voor de uitverkochte EK-kwalificatiewedstrijd Nederland - Griekenland op donderdag 7 september in het Philips Stadion in Eindhoven ruim 500 tickets geblokkeerd. Dit zijn tickets waarvan de KNVB zeker weet dat ze via de ‘zwarte markt’ zijn verhandeld”, meldt de KNVB drie dagen voor de ontmoeting via de officiële kanalen. “Geblokkeerde tickets zijn onder andere doorverkocht via 4Alltickets, Me Gusta Tickets en Viagogo. De KNVB onderzoekt daarnaast nog eens 200 verdachte tickets.”

De KNVB raadt supporters af om tickets voor wedstrijden van het Nederlands elftal via niet officiële kanalen aan te schaffen. “Koop daarom je tickets altijd via de officiële verkoopkanalen. Dit is de ticketshop van de KNVB of via acties van één van onze commerciële partners.” Mocht je je ticket voor Nederland - Griekenland niet via deze weg hebben gekocht, dan kun je dat alsnog doen. Als er nog tickets beschikbaar zijn, dan kun je nieuwe kaarten tegen het normale tarief kopen. “Het geld dat je hebt betaald voor de geblokkeerde tickets, moet je altijd terugvorderen bij de organisatie waar je de tickets hebt gekocht.”