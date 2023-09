NAC Breda strikt Feyenoord-icoon als opvolger van Peter Hyballa

Jean-Paul van Gastel is de nieuwe hoofdtrainer van NAC Breda. De trainer en club zijn een contract tot het einde van het seizoen met een optie voor twee jaar overeengekomen. Het Feyenoord-icoon is in het Rat Verlegh Stadion de opvolger van Peter Hyballa, die een kleine twee weken geleden werd ontslagen.

Van Gastel was als trainer tussen 2005 en 2019 werkzaam voor Feyenoord. Zijn periode in Rotterdam kwam tot een einde toen Jaap Stam werd ontslagen. Enkele maanden later vertrok hij samen met Giovanni van Bronckhorst naar Guangzhou R&F, waar hij eerst assistent-trainer was en na het vertrek van Van Bronckhorst hoofdtrainer.

Nu krijgt hij als hoofdtrainer een kans in het Nederlandse profvoetbal. “We zijn blij met de komst van Jean-Paul, omdat in de gesprekken met hem is komen vast te staan, dat hij voor ons de juiste man op de juiste plaats is’’, aldus technisch directeur Peter Maas. “We zijn hiermee niet over één nacht ijs gegaan. Er is door beide partijen goed nagedacht over deze beslissing. En die beslissing voelt goed. Jean-Paul heeft bewezen zijn vak uitstekend te beheersen en is een man van de streek, van de stad zelfs. Het deed ons overigens goed te merken, hoe veel geschikte oefenmeesters interesse hadden in de vacature bij NAC. Wij hebben de overtuiging dat we de beste er uitgepikt hebben.’’

Van Gastel voelt zich vereerde met de aanstelling, temeer omdat hij geboren is in Breda. “Deze club in mijn stad heeft een kloppend voetbalhart. Er zullen veel uitdagingen op ons pad komen maar met elkaar zullen we de strijd aangaan.”