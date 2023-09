Nachtmerrie Atlético Madrid wordt steeds erger: nog een smaakmaker ontbreekt tegen Feyenoord

De blessureproblemen van Atlético Madrid worden alsmaar groter. De club bevestigt zondagmiddag dat Thomas Lemar zijn rechter achillespees heeft afgescheurd, waardoor een operatie noodzakelijk is.

Na de operatie moet Lemar revalideren; naar verwachting staat hij zo'n zes maanden aan de kant. De 27-jarige Fransman heeft bij Atlético al vaak te maken gekregen met fysieke ongemakken en heeft daardoor altijd moeite gehad om zich tot een betrouwbare kracht in de basiself te ontwikkelen.

Niettemin doet Simeone meestal een beroep op Lemar als hij fit is: hij had een basisplek in de eerste drie competitieduels van dit seizoen. Lemar liep zijn blessure zaterdag op in de uitwedstrijd tegen Valencia (3-0 nederlaag). Hij moest het veld per brancard verlaten.

Artikel gaat verder onder video

Met Koke, Caglar Söyüncü, Rodrigo De Paul en Memphis Depay zitten al de nodige spelers van Atlético in de lappenmand. Het is dan ook maar de vraag met welke spelers de club kan aantreden in de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord van 4 oktober.