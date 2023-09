Nare ervaring voor 7-jarige kleinzoon Aad de Mos in ArenA: 'Hij was flink geschrokken'

Aad de Mos heeft zondag al tijdens de eerste helft van de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord de Johan Cruijff ArenA verlaten, zo vertelt hij in een video-item van het Eindhovens Dagblad. De oud-trainer was op initiatief van Ajax aanwezig bij De Klassieker. Hij had zijn zevenjarige kleinzoon Kiet meegenomen.

Waar de dag mooi begon voor Kiet (hij kreeg voor aanvang een Ajax-shirt met rugnummer 14), sloeg de stemming tijdens de wedstrijd om. Aan het einde van de eerste helft werd er voor de eerste keer vuurwerk op het veld gegooid. “Bij de eerste keer zijn we meteen gegaan”, vertelt De Mos. “Ik dacht dat we thuis nog een stukje van de tweede helft konden zien. Kiet zei eigenlijk niks in de auto, was flink geschrokken en kon er maar moeilijk mee omgaan. Pas toen zijn ouders hem ophaalden, kreeg hij weer praatjes.”

Heel veel van de wedstrijd hebben De Mos en zijn kleinzoon uiteindelijk niet gemist. In de tweede helft ging het opnieuw mis in de Johan Cruijff ArenA. Nadat er tien minuten na rust weer vuurwerk op het veld belandde, besloot scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd definitief te staken. Rond het stadion ontstonden daarna ongeregeldheden.