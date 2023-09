Newcastle United shockeert met 0-8 (!) overwinning in de Premier League

Newcastle United heeft zondagavond op zeer indrukwekkende wijze de derde competitiezege van het seizoen geboekt. De nummer vier van de afgelopen jaargang in de Premier League was veel en veel te sterk voor Sheffield United. Mede dankzij een treffer van Sven Botman won Newcastle United met 0-8 (!) bij de hekkensluiter. Het is een evenaring van de grootste overwinning ooit in competitieverband én een verbetering van de grootste uitzege in de clubhistorie.

Newcastle United won een paar jaar geleden een keer met 0-7. Dat was op 23 september 2020 tegen Morecambe FC in de derde ronde van de EFL Cup. Die overwinning stelde gezien de tegenstand - Morecambe FC komt momenteel uit in de League Two - een stuk minder voor. Die van zondagavond zal veel indruk hebben gemaakt. Newcastle United eindigde in het afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Premier League en is er alles aan gelegen die prestatie op z’n minst te evenaren. Het maakte op de eerste speeldag meteen indruk door Aston Villa met 5-1 te verslaan, maar ging vervolgens onderuit tegen Manchester City, Liverpool én Brighton.

Newcastle United maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen Brentford een einde aan de reeks nederlagen en tankte daarmee vertrouwen voor het eerste groepsduel in de Champions League met AC Milan. Het treffen met de Italianen eindigde in een bloedeloos 0-0 gelijkspel en werd zelfs bestempeld als ‘de slechtste wedstrijd ooit in het miljardenbal’. Het bezoek aan Sheffield United zal een stuk langer blijven heugen. Sean Longstaff opende na 21 minuten de score en Dan Burn en Botman zorgden voor een 0-3 ruststand. De Nederlander knikte tien minuten voor het rustsignaal raak uit een vrije trap.

De ploeg van trainer Eddie Howe was in de tweede helft niet van plan de voet van het gaspedaal te halen en bleef jagen op doelpunten. Sheffield United kreeg alle hoeken van het veld te zien. Callum Wilsum maakte er na tien minuten spelen in de tweede helft 0-4 van. Anthony Gordon verzorgde de 0-5 en Miguel Almirón de 0-6. Met op dat moment nog ruim twintig minuten op de klok moet Sheffield United hebben gevreesd voor de dubbele cijfers. Die kwamen er uiteindelijk niet. Bruno Guimãres en Alexander Isak - oud-Willem II - bepaalden de eindstand op 0-8.

Acht verschillende doelpuntenmakers

Newcastle United zorgde op bezoek bij Sheffield United voor een bizarre statistiek: de acht doelpunten zijn gemaakt door acht verschillende spelers. Newcastle United is de eerste ploeg in de historie van de Premier League die dat voor elkaar krijgt. Het is voor de tweede keer dat de club met deze cijfers weet te winnen in competitieverband. Op 19 september 1999 werd Sheffield Wednesday met een 8-0 nederlaag van het veld gespeeld.