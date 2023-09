Neymar is Pelé voorbij en mag zich nieuwe all-time topscorer van Brazilië noemen

Neymar heeft vrijdagnacht geschiedenis geschreven door de legendarische Pelé van de troon te stoten als all-time topscorer van de Braziliaanse nationale ploeg. De 31-jarige aanvaller, sinds kort spelend voor het Saudische Al-Hilal, had met twee doelpunten een groot aandeel in de 5-1 overwinning op Bolivia en schoot zichzelf dus de geschiedenisboeken in.

Pelé, die in december 2022 overleed, was met 77 doelpunten de topscorer aller tijden van de meest succesvolle landenploeg, maar is dus met twee doelpunten ingehaald door Neymar. Héél even leek het erop dat de gedroomde feestavond van Neymar uitliep op een teleurstelling, toen de Braziliaan in de zeventiende minuut zijn slappe strafschop gekeerd zag worden. Even later ontving de aanvaller ook nog eens de gele kaart.

Na twee doelpunten van Rodrygo en één van Raphinha was het na ongeveer een uur voetbal eindelijk tijd voor Neymar. Na uitstekend voorbereidend werk van Rodrygo was de oud-aanvaller van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain het eindstation. Met die goal was Neymar Pelé definitief voorbij.

Nadat Victor Abrego namens Bolivia voor de eretreffer had gezorgd, was het weer de beurt aan Neymar. Op aangeven van Raphinha zorgde de Braziliaan voor het slotakkoord en bracht hiermee zijn doelpuntentotaal op 79. Het scheelde niet veel of Neymar had zelfs een hattrick gemaakt. De aanvaller slalomde vrijwel de hele formatie van Bolivia voorbij, maar zag zijn inzet uiteindelijk ternauwernood gekeerd worden.