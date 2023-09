Niet iedereen is al overtuigd door Feyenoord: 'Ik vind dat iedereen wel heel positief is'

Geert den Ouden is van mening dat we nog niet te hard van stapel moeten lopen rond Feyenoord. De Rotterdammers wisten na een zwakke start van het seizoen twee keer dik te winnen, maar dat wil volgens de oud-voetballer nog niet alles zeggen. Er blijft werk aan de winkel in De Kuip.

Aan tafel bij FC Rijnmond was de reactie op Feyenoord over het algemeen positief. Den Ouden kon zich daar niet helemaal in vinden. "Ik vind dat iedereen wel heel positief is. Het was een goede overwinning op een uitermate zwak Utrecht. Feyenoord heeft vorige week tegen een zwak Almere City gespeeld. Daarvoor werd niet goed gespeeld tegen redelijk Sparta en een gelijkspel gehaald tegen een redelijk Fortuna."

Feyenoord maakte tegen Almere City (6-1) en FC Utrecht (1-5) wel een goede indruk, maar Den Ouden is nog niet overtuigd. "Voor mij is dat geen reden om te zeggen dat het lek boven is. Dat ze elf keer scoren is hartstikke goed, het zijn geen veredelde amateurteams. Al zat het daar bij Utrecht ook niet heel ver naast. Maar daarmee kun je nog niet zeggen dat Feyenoord klaar is voor de Champions League."

De ploeg van trainer Arne Slot heeft na de interlandperiode een belangrijke fase. Er staat een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen en een bezoekje aan aartsrivaal Ajax op het programma. Tussendoor wordt de groepsfase van de Champions League geopend als Celtic langskomt in De Kuip. Feyenoord is in groep E van de Champions League ook gekoppeld aan het Italiaanse Lazio en de Spaanse topclub Atlético Madrid.