'Nieuw' jasje zit Feyenoord als gegoten: assist Ivanusec, goal Ueda en debuut Lingr

Feyenoord heeft voor het eerst in complete staat veel indruk gemaakt op bezoek bij FC Utrecht. Tegen de ploeg waar Michael Silberbauer afgelopen week ontslagen werd had de formatie van Arne Slot zondagmiddag in de Galgenwaard weinig moeite (1-5), waarbij nieuweling Luka Ivanusec uitstekend debuteerde en een assist gaf, invallers Yankuba Minteh en Ayase Ueda hun eerste doelpunt noteerde en ook Ondřej Lingr vlak voor tijd zijn eerste minuten kreeg en ook een succesvolle eindpass noteerde.

Met debutant Ivanusec werd er voorafgaand veel verwacht van Feyenoord en zijn nieuwe speler. Die verwachtingen kwamen al snel uit toen Santiago Giménez na zeven minuten raak kopte. Nadat Calvin Stengs de bal niet goed aannam schoot de bal door richting de Mexicaanse spits die wel raad wist met deze kans: 0-1. Tien minuten later had nieuwkomer Ivanusec zelf de 0-2 op zijn schoen, maar hij schoot van dichtbij hard over. Er leek niets aan de hand voor Feyenoord, totdat er achterin een misverstand was tussen Gernot Trauner en doelman Timon Wellenreuther waardoor de bal er bijna in ging. Uit de daaropvolgende corner scoorde FC Utrecht uit het niets. Na inkoppen van Mike van der Hoorn kon Ryan Flamingo van dichtbij raak schieten. Tien minuten later was het echter aan de andere kant alweer raak voor Feyenoord en was het Ivanusec die zich liet gelden. Met een slim passje lukt het hem om Stengs te bereiken die op zijn beurt knap afrondde. Na kansen voor Giménez en Igor Paixao bleef de schade beperkt voor FC Utrecht voor rust: 1-2.

De tweede helft was nog maar nauwelijks begonnen of het duel was al beslist in het voordeel van een veel sterker Feyenoord. Santiago Giménez schoot vanuit een moeilijke hoek en Vasilios Barkas blunderde opzichtig. Giménez kon daarna niet lang verder spelen omdat hij geblesseerd raakte aan zijn lies: hij werd vervangen door recordaankoop Ayase Ueda ,die zich later liet zien. Na kansen voor Ueda en Trauner was het de Japanner die zijn eerste goal voor Feyenoord maakte. Na een geweldige aanval over verschillende schijven werd de Japanner door Stengs voor de keeper gezet, de spits schoot hard raak van dichtbij. Het inbrengen van Ole Romeny, Bart Ramselaar en Victor Jensen had geen enkele zin bij FC Utrecht: het leverde nauwelijks kansen op. In de blessuretijd werd het nog pijnlijker voor FC Utrecht: invaller Yakub Minteh omspeelde de keeper en maakte er een show-doelpunt van door te wachten op Mark van der Maarel en ook hem te omspelen en raak te schieten: 1-5.

FC Utrecht heeft na vier wedstrijden nog altijd nul punten en na afloop volgde een striemend fluitconcert in de eigen Galgenwaard. Door het spel en de resultaten wordt er aan de stoelpoten gezaagd van technisch directeur Jordy Zuidam. Feyenoord liet zich zien als titelkandidaat en maakte 'in een nieuw jasje' indruk met goed voetbal.