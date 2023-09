Nieuwe rel in Spanje: 'Ik moest haar vertellen dat hij zijn penis in haar keel wilde duwen'

In Spanje worden meerdere internationals beticht van grensoverschrijdend gedrag dat zou hebben plaatsgevonden gedurende het WK van 2018 in Rusland. Real Madrid-back Dani Carvajal heeft inmiddels publiekelijk ontkend dat de feiten hebben plaatsgevonden.

Een interivew op YouTube-kanaal Che América Latina dat vorig jaar onopgemerkt bleef, is nu ineens weer boven komen drijven. Daarin komt een man aan het woord die claimt in Rusland als tolk voor de Spaanse ploeg te hebben gewerkt. Tijdens het toernooi zou hij een avondje op stap zijn geweest met Carvajal en zijn teamgenoten David De Gea en Nacho Monreal.

"We gingen naar een hotelsuite, zij bestelden wodka en een bong (een soort waterpijp waarmee doorgaans hasj of wiet wordt gerookt, red.) en ik fungeerde als tolk. Opeens vroeg Carvajal me om een meisje te vertellen dat hij zijn penis in haar keel wilde steken", haalt de man op uit zijn herinnering. De vrouw zou daar niet van gediend zijn geweest, maar de rest van de avond hebben doorgebracht met De Gea. Carvajal kon daar volgens de tolk met zijn verstand niet bij: "Hij begreep niet dat hij als speler van Real Madrid werd afgewezen."

Juridische stappen

Carvajal heeft via X inmiddels categorisch ontkend dat de feiten hebben plaatsgevonden. "Alle informatie die in de pers verschenen is en naar mij verwijst is volkomen onjuist", schrijft de 31-jarige rechtsback. "Ik vind het absoluut betreurenswaardig dat de media het recht hebben om dit ongestraft op te schrijven en geloofwaardigheid te geven aan de woorden van mensen die mijn goede naam en eer bezoedelen", vervolgt het bericht. "Ik heb inmiddels juridische stappen ondernomen", besluit Carvajal zijn tweet.