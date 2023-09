Noa Vahle krijgt Marten de Roon aan het lachen: ‘Ik ga wel lang mee, maar…’

Wie begin deze week had gezegd dat Marten de Roon een hoofdrol zou vertolken in de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De Roon is in het shirt van het Nederlands elftal vaak het mikpunt van kritiek, maar kreeg voor de ontmoeting in het Philips Stadion toch weer het vertrouwen van Ronald Koeman. Dat betaalde hij uit met een treffer. Zijn eerste interlanddoelpunt. Noa Vahle was verbaasd toen ze dat hoorde.

Waar de opties in de voorhoede beperkt zijn, heeft bondscoach Koeman op het middenveld meer dan genoeg te kiezen. Frenkie de Jong is uiteraard zeker van zijn plek, maar naast de controleur van FC Barcelona heeft Koeman de beschikking over Mats Wieffer, Joey Veerman, Tijjani Reijnders én De Roon. Wieffer leek de belangrijkste gegadigde om die positie in te nemen, maar de keuzeheer viel dus terug op De Roon. De middenvelder van Atalanta Bergamo stelde niet teleur. Hij leed weliswaar een paar keer slordig balverlies, maar er zat er ook een aantal keer goed tussen én maakte de openingstreffer.

Het was pas zijn eerste doelpunt in dienst van Oranje. Verslaggever Vahle sprak haar verbazing uit nadat ze had gehoord dat De Roon tegen Griekenland voor het eerst trefzeker was in een interland. “Ja, verbaasd? Ik ga wel lang mee, maar ik kom niet vaak voor het doel”, antwoordde de doelpuntenmaker voor de camera van SBS6. “Ik hoorde net dat het mijn 38e interland was. Eerste goal, dus op naar meer. Nee, ik ben natuurlijk super blij dat ik mijn eerste goal mag maken. Ik sta er natuurlijk normaal niet in en het is volgens mij beter als de spitsen scoren, maar ik ben blij dat ik zo mijn steentje heb kunnen bijdragen.”

Koeman liet voor de aftrap weten dat de ervaring die De Roon meebrengt één van de redenen was waarom de middenvelder een basisplaats had. “Of ik dat een compliment vind? Ja, dat denk ik wel. Ik denk zelf ook het aanvullen van andere spelers. Dat het beter laten spelen van anderen een kwaliteit van mij is. Soms heb je bepaalde dingen nodig en ik denk dat ik vandaag heb kunnen laten zien dat ik mijn steentje nog kan bijdragen.” Of De Roon ook in de volgende kwalificatiewedstrijd tegen Ierland een basisplaats heeft, zal dan moeten blijken. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat Koeman weet op wie hij moet terugvallen als de nood hoog is. “Onkruid vergaat niet”, zei De Roon over zichzelf. “Nee, zo lang ik nog wat kan bijdragen en me fit voel, ben ik heel graag hier. De vorige keer heb ik minder gespeeld, maar heb ik ook mijn stem laten horen.”